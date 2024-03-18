玩味設計｜Balenciaga推「膠紙手鈪」索價$2.5萬？　網民只花數元成本即可神還原

▲ 大家認為值得這個價錢嗎?

法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）不時會推出一些令人會心微笑的作品，而且每次討論度都極高。近日品牌在巴黎時裝周展出2024秋冬時裝系列，模特兒手上戴住的手鈪引發網民熱議，原因是設計極具玩味！

這款手鈪外觀與一卷在文具店買到的普通透明膠紙沒有分別，只是在上面印著「Balenciaga」字樣，但價值卻不菲，據知開價可能高達3000歐元（約港幣2.5萬元）！由於外形跟價錢都令人意想不到，結果引起網民洗版式討論，紛紛問：「必要時可以用來封箱嗎？」

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有網民又留言表示：「那麼貴的東西我當然沒有！可是我有這個！」原來她上淘寶花了數元買一卷透明膠紙，然後套上手，即變成了Balenciaga膠紙手鈪的「致敬版」，結果令膠紙迅速衝上淘寶熱搜；而不少文具店亦借機將膠紙命名為「巴黎世家同款」，據知銷量幾何級上升！現在「小紅書」更出現大量透明膠紙戴在手腕上的照片，他們稱之為「平替版」，並笑說這樣子就可以省回二萬多元，感覺很良好。

其實Balenciaga的創意總監 Demna希望能以創意來重新定義奢侈品，因此藉著日常的用品將系列升級再造，所以系列中出現透明膠紙手鈪的設計，但大家真的會戴上這款話題之作嗎？

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責任編輯：李惠儀