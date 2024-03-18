棄養老父丨被兒子遺棄老人院門前　7旬老翁堅信：他忙完會來接我

▲ 7旬老翁被兒子遺棄老人院門前。（facebook圖片）

父母年紀漸長，行動不便更需要人照顧，然而馬來西亞彭亨州卻有一名年逾7旬的老翁，被兒子遺棄在老人院門前，不過老翁堅信兒子忙完後就會回來帶他回家。

據馬來西亞媒體報道，事發於彭亨州關丹塔斯花園的一間老人院，負責人莫哈末弗茲表示，他當日有事出外，其後返回老人院時，在門前發現一名坐著輪椅的72歲老人。老翁表示，自己是被兒子開車送來這裡，兒子其後直接離開。

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弗茲直言，這種行為不應發生，家屬把老翁送來老人院，應與老人院的負責人會面進行討論。他認為，拋棄老人的行為非常不負責任和沒禮貌，而對於提供長者服務被視作理所當然，亦感到不滿。

你要是沒能力照顧老人，就過來好好地談，別這樣棄之不顧。

而被遺棄的老翁表示，不記得自己住在哪裡，只知道來自彭亨州。他又指，兒子告訴他，自己要到商店一會兒，著他坐在老人院前，稍後忙完就會回來接他，而老翁亦堅信兒子很快會回來。

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責任編輯：王明芳