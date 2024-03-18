聯校比賽 | 聯校智能運動STEM大賽　港澳學生踴躍參賽挑戰體能共同發揮創意

▲ 主辦機構、協辦機構與一眾嘉賓及學校代表大合照。

為了鼓勵學生多參與運動以及推動智能運動的發展，早前由中國香港體適能總會及ARCHON聯同主辦，香港課外活動主任協會協辦，中國澳門體育教師協會聯合香港教育工作者聯會及香港體育教師學會全力支持的「第三屆聯校智能運動STEM大賽」經已圓滿舉行。

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是次比賽由2023年12月2日至12月15日舉行，為期14天。來自港澳兩地超過20多間學校透過線上方式共同參與比賽。為慶祝比賽㘣滿結束，大會日前舉行頒獎禮，並有幸邀請到香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生、香港數碼港管理有限公司創業家總監蘇雅麗女士、中國澳門體育教師協會理事長黃家豪先生、香港課外活動主任協會主席梁慧盈女士等擔任頒獎嘉賓。

▲ 香港特別行政區立法會議員(科技創新界) 邱達根先生。

科技與運動 盡展創意及潛能

「第三屆聯校智能運動STEM大賽」的特色是參賽的港澳學生不受地域限制，可於線上進行比賽。比賽內容結合科技和運動，並加入STEM原理，創造了跨學科合作的平台。同時利用智能穿戴手環和AI影像運動識別技術，讓學生在運動科技的協助下，挑戰十級體能，感受智能運動的樂趣。今屆亦增設了MVPA60 挑戰奬和SEED隱形眼鏡創意護眼大獎，學生的MVPA（中等至高劇烈強度體能活動）達到60分鐘即可以獲獎；比賽期間港澳學生更可從10個指定的港澳戶外景點中，挑選兩個打卡，使用ARCHON應用程式拍照並上傳照片，發揮無窮藝術創意。

協辦機構香港課外活動主任協會主席 梁慧盈女士致辭時表示隨着科技發展蓬勃，校長、老師和學生近年也累積了不少科技比賽經驗，她鼓勵同學將當中所學應用於不同範疇或比賽。尤其近年愈來愈多本地與大灣區合作的科技比賽項目，當中有不少都屬於網上科技競賽，學生們若能善用所學，必能在競賽中有所發揮。梁慧盈女士認為「第三屆聯校智能運動STEM大賽」正正是體育與科技完美結合的最佳例子，教育工作者們不妨借鑒這次學習經歷，將學校科技發展帶進課程兩大範疇——教與學當中；並從培育學生品德入手，培養學生堅毅精神，期望未來無論男、女同學都能夠在體適能的平均表現上達標。

▲ Archon Wellness Limited 創辦人及行政總裁梁蕙馨女士。

小學組參賽名單：

太古小學

中華傳道會許大同學校

聖公會置富始南小學

青衣商會小學

仁愛堂田家炳小學

救世軍田家炳學校

澳門鮑思高粵華小學

仁愛堂劉皇發夫人小學

▲ 得獎小學合照。

中學組參賽名單：

德雅中學

英華女學校

順德聯誼總會譚伯羽中學

澳門培華中學

福建中學（小西灣）

青年會書院

裘錦秋中學（元朗）

仁愛堂田家炳中學

余振強紀念第二中學

仁愛堂陳黃淑芳紀念中學

新界西貢坑口區鄭植之中學

聖公會聖匠中學

龍翔官立中學

▲ 得獎中學合照。

中學組得獎名單

香港得獎學校老師及學生分享：

聖公會置富始南小學黃禮灝校長表示今屆參加的30多位學生，不但遵守賽規到不同景點打卡，更爭取小息時間步行，十分投入比賽。該校的鄭宇順同學認為今次比賽運用的AI運動模式，就像一個遊戲般勾起他的好奇心，令他更想多做運動。

太古小學蔡壯明老師表示比賽中學生能利用智能運動手帶將運動表現數據化，而老師和家長亦可透過主辦方提供的網頁平台追踪學生的運動表現，在適當的時候給予鼓勵和讚美，讓小朋友有正向發展。該校的胡樂鳴同學認為以往正式比賽僅是短短幾分鐘，而且遇上雨天會取消，反觀智能運動比賽卻舉辧兩星期，不受天氣和地堿所限，可在學校或家裏進行，更易將比賽融入生活。



英華女學校柯俊達老師表示學校已是第二年參賽，好高興曾於去年參賽的同學，在今屆表現有進步。他讚揚比賽中使用的AI視頻移動偵測技術讓同學對AI更有認識。該校的王祈恩同學表示本身對運動興趣不大，但戴上智能運動手帶後，可參照AI程式的指示做運動，即時查看姿勢是否正確，能激發和推動自己多做運動。

裘錦秋中學（元朗）的朱均彤同學認為智能運動STEM大賽令她有目標，每天步行一萬步，變相令她增加運動量。同校的吳雪桐同學則表示平日要完成許多功課作業，沒太多時間外出做運動，如今有這個活動，可以讓她更有動力做運動。

救世軍田家炳學校的李詩婷老師表示今次活動結合了雲端服務，同學可以將運動的數據成績以手機上傳，即時知道比賽結果，待比賽達標後才過下一關。她很高興見到同學踴躍參加活動，期待同學們下一年再參加，再次挑戰自己。



澳門得獎學生分享：

澳門培華中學的蒙芷君表示，通過這個有意義的比賽後，感受到生命在於運動的意思。期間雖曾想過放棄，但完成目標後卻感到獲益良多，因不僅強健了體魄，更放鬆了心情，令自己心態更積極。同校的余咏珊同學亦表示參加比賽讓自己深刻認識到，運動不止可以強身健體、愉悅心情。比賽期間，無論是在操場運動或放學後走路回家，都有助紓緩一天的緊張學習情緒。堅持步行多天後，身體亦發生了微妙變化，從前上落樓梯也會氣喘，但經過比賽後身體素質已經變強。

▲ 出席頒獎禮的學生在互動遊戲區內體驗智能運動的樂趣。

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責任編輯:王明芳