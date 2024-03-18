金牌司儀丨阿叻變身地盤工拍短劇花絮　74歲陳百祥曾經商兩度破產

▲ 陳百祥以地盤工造型拍片！

現年74歲、人稱「阿叻」的陳百祥在娛樂圈向來高姿態，由演員、主持到做馬主，涉獵多個範疇的阿叻前年一度宣布退隱！

近日阿叻於抖音上傳一短片，見阿叻騎著電單車做外賣仔以及當地盤工人，引來網民關注。

【暫緩退出】陳百祥自揭繼續做主持原因 阿叻過往獲志偉阿倫借錢幫忙

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

擔泥辛苦到爆粗

短片開首，戴上安全帽的阿叻在工地擔泥，看來非常吃力，他更說：「正式開拍才搬吧，真的好X重啊，不是開玩笑。」在旁的男士叫他別爆粗！

鏡頭一轉，阿叻化身成電單車手，身後有個綠色外送盒，他自嘲說：「原本我係揸哈利，依家變咗送外賣的電單車手。」

叻哥並非轉行當地盤工，他只是為導演王晶的短劇《億萬傻王子》拍花絮，影片最後也看到晶哥的樣子。叻哥的短片獲不少網民點讚，網民留言：「唯一跟周星驰對戲不落下瘋的喜劇演員」、「為啥陳百祥70多了還那麽年輕，心態真好」

最新影片推介：譚凱琪專訪

阿叻兩歷破產

70年代出道的阿叻涉足過不少生意，早年阿叻曾開辦製衣廠，高峰時被指身家過千萬，擁5架名車，惟後來生意走下坡，他曾稱當時製衣廠仍有百萬件衣服，最後自己跑到中東賣衣服給海盜，足足約4年才賣完存貨。

因歷生意失敗而欠債，據知1988年時，35歲的阿叻曾經破產，當時好友譚詠麟將買樓的3萬元首期，借給阿叻去破產管理局申請破產。

阿叻在2000年初，再次跟與成龍、曾志偉、譚詠麟、梅艷芳等集資1000萬，成立東方魅力公司，公司還一度上市。

不過阿叻卻因在期指投資失利，不止輸掉身家，並欠債千萬，最後他申請第二次破產。

陳百祥後來再次起死回生，被指身家早已過億，生活愜意。他曾在訪問中說自己上無高堂，下無子女，故可以做自己喜歡的事。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5