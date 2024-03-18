展覽速報｜Tarmac Works汽車模型文化展　全球首展8款Concept Pack有機會免費換領

▲ 來自日本的Hana Burton為了追尋方程式賽車夢移居到日本。她曾於TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup獲得TGR新秀獎，現時正在接受FIA 方程式賽車訓練。（圖片品牌提供）

對於汽車模型發燒友來說，一定會懂得Tarmac Works這個名字，因為自2014年品牌推出汽車模型首次在市場亮相，到今天已在全球生產超過300萬輛汽車模型，而今年更迎來品牌的10周年紀念，於是舉行《Tarmac Works期間限定汽車模型文化展覽》。

展覽內容除了展出品牌過往所推出的產品外，更少不得代表作包括HOBBY64、GLOBAL64及COLLAB64等系列，而為了是次展覽更推出以汽車為主題的精品珍藏卡Tarmac Cards系列，對汽車文化作出致敬。

▲ 香港賽車手方駿宇到場加持。（圖片品牌提供）

每張精品汽車珍藏卡Tarmac Cards的背後都是一段故事的開始，部分稀有卡更印上獨立編號，卡上將合作夥伴的故事、設計和精髓注入其中，它不只是展示不同汽車的珍藏卡，更是一種對汽車歷史的熱愛和情懷的體現，別具價值。買家亦可以透過查看網上銷售情況、參考汽車珍藏卡價格指南或尋求專業評估來確定其收藏價值。

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而大家亦可以於網上市場、不同的汽車活動和收藏展中找到精品汽車珍藏卡Tarmac Cards的蹤影。此外，展覽中亦展示了一套8款的Concept Pack將不作公開發售，並將在本月舉行的「Tarmac Works期間限定汽車模型文化展覽」中作全球首次展出，車迷們不僅可親臨現場欣賞，更有機會免費換領得到呢﹗

最新影響推介

展覽info

日期：即日至23 / 3

時間：12:00-21:00

地點：AMAZ by Lokianno / 銅鑼灣京士頓街2-4地庫

記者：何偉雄