  • 21°C
香港時間 : 2024318日 (週一) 14:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 COLLAR 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

展覽速報｜Tarmac Works汽車模型文化展　全球首展8款Concept Pack有機會免費換領

休閒消費 13:26 2024/03/18

分享：

分享：

熱門 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 COLLAR 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

來自日本的Hana Burton為了追尋方程式賽車夢移居到日本。她曾於TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup獲得TGR新秀獎，現時正在接受FIA 方程式賽車訓練。（圖片品牌提供）

對於汽車模型發燒友來說，一定會懂得Tarmac Works這個名字，因為自2014年品牌推出汽車模型首次在市場亮相，到今天已在全球生產超過300萬輛汽車模型，而今年更迎來品牌的10周年紀念，於是舉行《Tarmac Works期間限定汽車模型文化展覽》。

展覽內容除了展出品牌過往所推出的產品外，更少不得代表作包括HOBBY64、GLOBAL64及COLLAB64等系列，而為了是次展覽更推出以汽車為主題的精品珍藏卡Tarmac Cards系列，對汽車文化作出致敬。

香港賽車手方駿宇到場加持。（圖片品牌提供）

每張精品汽車珍藏卡Tarmac Cards的背後都是一段故事的開始，部分稀有卡更印上獨立編號，卡上將合作夥伴的故事、設計和精髓注入其中，它不只是展示不同汽車的珍藏卡，更是一種對汽車歷史的熱愛和情懷的體現，別具價值。買家亦可以透過查看網上銷售情況、參考汽車珍藏卡價格指南或尋求專業評估來確定其收藏價值。  

點擊圖片放大
+7
+6

而大家亦可以於網上市場、不同的汽車活動和收藏展中找到精品汽車珍藏卡Tarmac Cards的蹤影。此外，展覽中亦展示了一套8款的Concept Pack將不作公開發售，並將在本月舉行的「Tarmac Works期間限定汽車模型文化展覽」中作全球首次展出，車迷們不僅可親臨現場欣賞，更有機會免費換領得到呢﹗

最新影響推介

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜收藏逾百年歷史古董音樂盒　沈慧林道出每一台背後的動人故事

展覽info
日期：即日至23 / 3
時間：12:00-21:00
地點：AMAZ by Lokianno / 銅鑼灣京士頓街2-4地庫

記者：何偉雄

相關文章

鵰兄有請｜金庸百年誕辰紀念兩展覽登場　鄭志剛：展現香港文化軟實力
13:41 2024/03/15
鵰兄有請｜金庸百年誕辰紀念兩展覽登場　鄭志剛：展現香港文化軟實力
【打卡熱點】最型格街道2024名單出爐　中環荷李活道排名全球第二位
19:45 2024/03/14
【打卡熱點】最型格街道2024名單出爐　中環荷李活道排名全球第二位
【周末好去處】迷趣海濱迷宮延長展期至7月　光影遊樂園3月底同場舉行
12:58 2024/03/17
【周末好去處】迷趣海濱迷宮延長展期至7月　光影遊樂園3月底同場舉行

你可能感興趣

鵰兄有請｜金庸百年誕辰紀念兩展覽登場　鄭志剛：展現香港文化軟實力
13:41 2024/03/15
鵰兄有請｜金庸百年誕辰紀念兩展覽登場　鄭志剛：展現香港文化軟實力
【打卡熱點】最型格街道2024名單出爐　中環荷李活道排名全球第二位
19:45 2024/03/14
【打卡熱點】最型格街道2024名單出爐　中環荷李活道排名全球第二位
【周末好去處】迷趣海濱迷宮延長展期至7月　光影遊樂園3月底同場舉行
12:58 2024/03/17
【周末好去處】迷趣海濱迷宮延長展期至7月　光影遊樂園3月底同場舉行
玩具 消費資訊 消費種類 展覽

最高瀏覽

肝衰竭｜42歲消防員石樂勤今早病逝　上月底急性肝衰竭陷入昏迷
肝衰竭｜42歲消防員石樂勤今早病逝　上月底急性肝衰竭陷入昏迷