私生疑雲｜肯亞男自稱馬斯克私生子　眾籌旅費盼赴美驗DNA「與父相認」

▲ 一名來自肯亞的非洲男子自稱是馬斯克的私生子，並在網上發起眾籌希望赴美驗DNA「與父相認」。

【馬斯克/私生子/DNA測試/非洲/肯亞】美國億萬富豪兼Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）感情生活豐富，先後與3名女子誕下11個孩子，是知名「多仔公」。不過，近日又有一名來自肯亞的男子自稱是他的私生子，甚至在網上發起籌款，希望赴美進行鑑定「與父相認」。

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綜合外媒報道，該名男子自稱「小馬斯克」（Elon Musk Junior），近日於社交平台X發文，表示馬斯克曾在90年代初入住馬賽馬拉的JW萬豪酒店，當時他的母親是該酒店經理，2人因此相識並生下他。他指馬斯克後來變成了億萬富翁，但他卻一直過著貧窮、困苦的生活，因此希望肯亞的民眾伸出援手，幫助他與父親重逢。

他之後又表示目前已經收到馬斯克法律團隊的聯繫，對方堅持要他到美國接受DNA測試。因此他在網上發起籌款，指自己需要民眾「一人一蚊」、每人捐出1美元（約7.8港元）作為前往美國的旅費。有人因為他的膚色而質疑其說法的真實性，對此他就指，母親是一位美麗的黑人女士，「我相信這就是馬斯克喜歡她的原因」。

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從這名男子上傳的自拍照可見，除了膚色明顯較黑、頭髮呈現非洲人獨有的鬈曲之外，其五官確實與馬斯克有幾分相似，不過觀察他分享的其他照片，相似程度就似乎有所下降，亦有人質疑他的自拍照實際上是以AI合成。由於他沒有提供其他實質證據，因此是否「私生子」仍有待證實。此外，他亦在X平台貼上出籌款網頁地址，但網站暫時只獲得10美元（約港幣78.2元）的捐款，連同他聲稱在線下籌得的239美元，一共249元（約港幣1,947元），與他設立的10,000美元（約港幣78,000元）目標相差甚遠。

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責任編輯：羅嘉欣