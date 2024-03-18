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COLLAR成員丨Day避談撻着Nathan傳聞　上載跳舞片遭網民洗版狂罵

娛樂 12:36 2024/03/18

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Day被網民狂罵。

COLLAR成員許軼(Day)近日被指與《全民造星V》的魏念恩(Nathan)拍拖，先有網民指在外地遇到Nathan與Day齊齊旅遊，並拖手拍拖，因此令戀情曝光。

及後，網民又偵探上身，發現二人過去曾甫出家居環境照片，不但梳化相同，就連天花板上的燈亦出奇地同款，難怪令人掄測他們曾一起同居。

事件發生後，Day曾在TG粉絲群組回應︰「對不起讓喜歡我的大家擔心了，我會努力生活，專注工作，大家也要按時吃飯，繼續善良。」

COLLAR成員丨許軼被指與魏念恩Nathan拍拖　Day撰文道歉：對不起讓喜歡我的大家擔心了

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日前Day在社交網丙甫出與跟Gao及Candy的跳舞片段，見她們跳得很開心，完全當事件沒有發生過一樣，此舉引起大批網民洗版式留言責罵她「勁！ 繼續冷處理…繼續笑住咁歌照唱舞照跳…一啲悔意都冇，好冷血。」﹑「日日仲扮無嘢出po」﹑「TG 話要保持善良好諷刺, 可以同Nathan 一齊可以有幾善良？」等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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