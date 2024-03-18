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綠置居｜一家三口230呎公屋換440呎綠置居　港男感後悔呻4大問題

家事百科 13:34 2024/03/18

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港男一家三口由230呎市區公屋，計劃2025年搬入上水440呎的「綠置居」，不過港男感到後悔，呻4大新居問題。

【公屋/綠置居】香港寸金尺土，真是「有樓萬事足」？有港男於討論區發文表示，指一家三口本身住230呎市區公屋，於去年抽到440呎上水的「綠置居」，現已支付10萬元首期，計劃2025年搬遷。可是港男開始感到後悔，並列出4大新居問題，直言：「只係諗將來嘅日子就已經好攰」。

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該港男於《香港討論區》發文，以「230呎公屋換上水440呎綠置居，但我開始後悔」為題。他本身一家三口住在「紅色線」的230呎公屋，即新界西港鐵荃灣綫附近。不過該單位無房，「基本上無私人空間」，長期處於「空間壓迫」狀態下。幸運地他在前年開始抽綠置居，最終抽到上水一個屋苑440呎單位，家人得知相當開心。

當時屋企人都開心，話晒空間大咗一倍，而且有親戚喺上水附近住，兩老約親戚飲茶就更方便。

4大綠置居問題

港男表示，今年20多歲月入逾2萬元，而該單位月供1萬元，供款期25年。雖然父親已退休，母親從事飲食業，認為「窮X屋企都暫時勉強供到唔成問題」，於是去年支付約10萬元首期，準備2025年搬到新屋。然而，港男思前想後，考慮到搬到上水綠置居單位的4大問題，直言開始感到後悔。

1）交通出入不便

從市區公屋搬到上水綠置居，港男直言，「上水養老就好，但對我呢一個後生嚟講就麻煩。反之本身間公屋MTR（港鐵）1分鐘就到，方便出入」。

2）成家立室困難

港男表示，供樓後難以負擔拍拖使費，更何況組織家庭和置業，「點解唔等搵到另一半嘅時候，再同對方一齊租一齊供去過二人世界，得閒返兩老公屋飲湯？」

先唔講另一半肯唔肯搬入嚟一齊住，只係拍拖去旅行嘅錢我都使唔到，我仲可以點過自己人生？

3）供樓壓力無自由

港男說，母親年紀漸大，「最多做多幾年飲食就退休」。屆時要獨力負擔供樓壓力，難以擁有自己人生，而港男計劃未來想修讀碩士，「起碼再使多30萬同兩年時間」

如果我搬去上水，我都已經一半錢洗咗落緊上一代，我仲點有時間同金錢去組織自己家庭，擁有自己嘅人生？

4）失去原有生活圈子

最後，港男提到自小在荃灣長大，生活圈子都在市區，「得閒落油尖旺食下魚蛋，再唔係就走葵荃工廈同朋友夾band」。他更自責從頭到尾想搬走只是自己意願，「兩老喺屋企都係瞓張床坐梳化睇抖音玩candy crush（手機遊戲）」

本身窮X家庭就冇咩追求，咁點解唔叫兩老留喺間公屋，我自己搬出去？

港男最後感嘆，「而家就話畀咗個首期，但我只係諗將來嘅日子就已經好攰」，遂求問其他網民意見。

網民：鬼叫佢窮咩

帖文引來網民熱議，表示「慢慢適應啦」、「你話大換細就話，你而家細換大唔覺有問題」。有不少網民對「撻訂」的決定比較大爭議，有網民建議港男「撻訂」避免泥足深陷，「反正有綠表在手，遲啲再抽過／買市區公居屋仲好，始終交通時間都係好大考慮」。不過有網民認為勿衝動「撻訂」，「後生細仔忍下啦，北部都會區優勢之後上水樓一定gogogo，到時（樓價）升咗幾倍你唔好喊」。更多網友留言點擊以下圖片：
 

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責任編輯：王明芳

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