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食用安全｜不銹鋼廚具煮食容易中毒？　用錯一系列恐增錳中毒風險嚴重可致腦退化

健康資訊 12:32 2024/03/18

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【煮食安全/食用安全/不銹鋼/廚具/煲具/中毒/重金屬】不少家庭都會使用不銹鋼廚具煮食，然而有一系列不鏽鋼鍋具，恐怕會造成中毒問題。台灣有毒物科醫生指出，市售的不鏽鋼鍋具可分為200、300及400系列，然而200系列含有較多重金屬「錳」，若長期使用200系列鍋具恐會造成錳中毒，或會引致大腦神經退化疾病問題出現。為此，TOPick挑選出6款安全不銹鋼煲，本港市面均有販售，供大家參考。

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使用不鏽鋼鍋具可能導致錳中毒？

最近網絡上流傳「使用不鏽鋼鍋具可能導致錳中毒」的迷思，近日台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海在YouTube頻道《健康1+1》中指出，市售不鏽鋼鍋具主要分為200、300及400系列，一般家庭通常會購買300系列，他說：

像是304、316。其中304含有鉻18%、鎳8%；316則含鉻18%、鎳10%。

顏主任解釋，由於「鎳」的原材料價格較高，因此有部分生產商會使用「錳」作代替品，生產出較平價的不鏽鋼鍋，但也因此產品會較劣質，因而產生上述迷思；而不鏽鋼中以200系列的錳含量為最高，醫學界表明如果長時間並頻繁接觸大量錳，有機會引發錳中毒，容易造成大腦神經退化疾病，例如柏金遜症等。

建議選購300系列

針對挑選不鏽鋼鍋具，顏主任表示「數字不一定越高越好」。他解釋，在400系列中以430數字最高、價格較貴，但通常在醫療用品上才會用到，故建議市民購買不鏽鋼鍋具時，可以挑選304或316，價錢相對親民，產品質素也較安全。

他補充，其實人體需要微量的錳以維持日常需求，一般可以從從五穀雜糧、豆類、堅果等食物中攝取，但攝取過量恐致大腦神經退化疾病。他提醒市民不用過分擔心，並表示：

不鏽鋼鍋一般只要不是200系列就好。

標明18/8或18/10較耐銹耐蝕

購買不銹鋼煲前，不妨檢查產品說明的耐腐蝕程度。消委會《選擇》月刊曾教消費者如何閱讀產品標籤，不銹鋼煮食用具一般會用3位數字，如200、300及400等作分類，這是美國鋼鐵學會的分類法，能標示不銹鋼中鉻、鎳及錳的大約含量。

這些元素比例不同會令不銹鋼有不同特性，如304不銹鋼又稱18/8 或18/10，即內含18%鉻和8%鎳，或18%鉻和10%鎳。消委會指，這種不銹鋼含鎳量較高，有較佳的耐銹性及耐腐蝕程度，較耐用。

而標示316的不銹鋼有更高鎳含量，亦因為加了鉬而提升其耐鹽性，但售價較貴。另外430不銹鋼又稱18/0，即含18%鉻，但鎳含量則近乎零，耐銹能力較差，主要用於餐具。

6款安全不銹鋼煲

本報比併市面上各大品牌，找出6款有標示18/8或18/10的不銹鋼煲：挑選出6款有標示18/8或18/10的不銹鋼煲，屬於安全之選：

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*價格為2020年參考零售價

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責任編輯：羅嘉欣

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