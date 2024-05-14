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與腎同行  洗血新技術  幫助腎友提升生活質素

特約

發布時間： 2024/05/14 00:00

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不少末期腎病患者得知需要進行腎臟血液透析維持生命時，都顯得非常恐懼。他們不僅害怕透析過程對身體和心理造成的折磨，也擔心頻繁進出醫院進行血液透析會影響工作和生活。不過，隨著血液透析技術不斷進步，治療效果不斷提高，加上家居血液透析的普及，令患者的生活質素進一步改善。為了讓病友們能更積極地面對治療，腎友聯特別邀請了腎科專科黃浩聲醫生分享最新的血液透析技術，希望腎友們能活出自己的人生。

腎科專科黃浩聲醫生。

黃浩聲醫生解釋指，當腎功能受損到一定程度，至毒素和水分無法正常代謝，需要透過血液透析（洗血）來改善病情。

接受洗腎等同大限將至？

經常有病人誤以為，一旦洗腎就等同大限將至，其實洗腎只是治療嚴重腎衰竭的手段。黃浩聲醫生解釋指，腎臟作為體內的排毒能手，能幫助調節體內水分及電解質，並將代謝廢物，即尿毒素排出體外。然而，當腎功能受損到一定程度，至毒素和水分無法正常代謝，便會出現食慾不振、疲憊無力、噁心嘔吐、手腳痛麻及骨質疏鬆等尿毒症狀，需要透過腹膜透析（洗肚）或血液透析（洗血）來改善病情，減低併發致命疾病，如心血管病變的風險。

講座當日，黃醫生更透過即場投票環節，了解在眾病友洗血後有什麼不適感覺。

洗血後為何出現不適症狀？

提及血液透析，黃浩聲醫生直言，血液透析是透過血管將患者體內的血液引流至體外，經過人工腎臟的過濾後再將潔淨的血液回流到身體。這項治療一般需要在血液透析中心進行，每週2至3次，每次約5小時。「每次血液透析，都需將患者體內累積了48至72小時的廢物和水分，在短短幾個小時內一口氣加以過濾，因此難免會出現疲倦無力等不適症狀。」另外，由於傳統的血液透析技術主要針對過濾小分子的毒素，而體內毒素分子又大小不一，如未能有效去除中至大分子的尿毒素，這些毒素便會在體內累積，導致出現皮膚搔癢、不寧腿(下肢不自主跳動)等問題，影響睡眠及生活質素。

講座前後，也有腎科護士為在場人病友提供免費健康諮詢服務。

延展性血液透析新技可減不適兼提升生活質素？

可幸的是，近年來洗血技術不斷進步，發展出延展性血液透析技術（HDx），其使用的半透膜更薄、膜孔更大，且具有更高的擴散通透性，可以更有效地過濾血液中的中至大分子毒素。有研究顯示，使用HDx可避免患者因體內毒素未能有效清除而積聚，導致皮膚變黑變差，需抓癢而令皮膚受損，同時也有助於減少不寧腿的症狀，幫助提高生活質素。「使用傳統技術進行血液透析的患者，大部分需要超過2小時，甚至6小時以上才能恢復體力。而HDx則可過濾更多體內毒素，幫助加快恢復速度，同時提高睡眠質量和生活質素。」

另外，通過醫護人員的評估和訓練合格後，患者還可以在家中進行血液透析，使他們能夠在睡眠期間進行透析程序，延長透析時間，有效減少毒素在體內的積聚。這不僅減少了不適症狀，精神和體力亦回復得較佳，患者亦無需來回奔波到透析中心，使治療更加便利、更具彈性，並可全職返回工作崗位，重拾正常生活。

在黃浩聲醫生的詳細解說之後，病友們都大讚獲益良多，問答環節期間更踴躍發問，盼能加深對透析治療的認識。

Q&A Highlights︰

問︰家居洗血時如何替自己插針?

黃醫生︰不少病人都害怕替自己插針，其實經評估後適合進行家居洗血的病人都需接受家居洗血訓練，學習基本步驟包括插針，才可在家居洗血。

問︰洗血的患者如何保護自身的血管，延長使用時間?

黃醫生︰最重要是注意水分的控制，洗血時如果經常大上大落，血管會較易出現堵塞；另外，必須定期自己檢查血管有沒出現感染，如用手觸摸感覺不到血流脈動，便要盡快求醫。

(特約)

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