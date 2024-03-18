自助餐優惠｜逸東酒店普慶餐廳自助餐買一送一　$233任食生蠔+松葉蟹腳

▲ 逸東酒店普慶餐廳自助餐買一送一，$233起任食生蠔及松葉蟹腳等。（KKday圖片）

【自助餐優惠/逸東酒店普慶餐廳】復活節長假期就快到，一家人聚餐最方便去食自助餐！KKday今日（18）推出「逸東酒店普慶餐廳自助餐低至買一送一」，午餐折後人均低至$233，可以品嚐大量東南亞美食，包括避風塘蟹鉗、酸辣青檸蝦配芒果莎莎醬、韓式烤魷魚等，必食之選有波士頓龍蝦，即睇詳情！

普慶餐廳推出「繽紛嚐味東南亞」自助餐主題，除了生蠔、松葉蟹腳及時令海鮮之外，焦點菜式更包括避風塘蟹鉗、波士頓龍蝦、蝦醬雞肉卷、酸辣青檸蝦配芒果莎莎醬、韓式烤魷魚、泰式小食蒜味香腸和蝦餅等。甜品區則有多款精選東南亞甜點，包括甜橘果凍布丁、芒果黑糯米飯、玫瑰芒果撻、紅豆綠茶卷蛋等，一次過嚐盡東南亞風味！

此外，3月23日起普慶餐廳將推出全新「肉罷不能南美洲」下午茶自助餐，無限量供應巴西烤肉、南美洲國家特色美食及甜點，可以來一次南美獨特風味之旅。

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預訂日期：2024年3月18日至3月24日23:59

用餐日期：2024年3月19日至4月30日

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 -普慶餐廳

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繽紛嚐味東南亞自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：星期一至五$466/2 位，平均$233/位（原價$854/2 位）

星期六至日$562/2 位，平均$281/位（原價$1,030/2 位）

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繽紛嚐味東南亞自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：星期一至四$1,580/4 位，平均$395/位（原價$2,896/4 位）

星期五至日$1,748/4 位，平均$437/位（原價$3,204/4 位）

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繽紛嚐味東南亞自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：星期一至四$1,120/2 位，平均$560/位（原價$1,448 /2 位）

星期五至日$1,238/2 位，平均$619/位（原價$1,602/2 位）

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「肉罷不能南美洲」周末下午茶自助餐

用餐時間：15:15 – 17:15

優惠價：星期六日及公眾假期$268/位（原價$328/位）

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*以上價錢已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲