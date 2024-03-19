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【裝修送大禮】家居裝修好物推介　幫你升級廚廁配置  

特約 00:00 2024/03/19

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

一般人都認為冬季較少颱風暴雨，天清氣爽最適合裝修，但其實最佳時機應是中春至初夏這段時間，因為氣溫過低會令泥水、油漆等裝修材料凝結力下降，容易出現塗層表面凝結，但內裡還未完全凝固的情況。而中春至初夏，氣溫適中暖和，避開「回南天」又未踏入颱風季，正是裝修的最佳時機。如果你剛剛購置新居準備裝修，又或是正欲翻新家居，機會來了，TOPick為大家帶來非常吸引的大禮！

裝修除了着重設計外，高品質的浴室和廚房也是理想安樂窩中，必不可少的配置！要物色優質的廚廁配置也要花不少功夫，有見及此，由即日起，只需要到  https://forms.gle/N6Ty5suMWfudXSMD8 報名參加活動，回答問題：「點解你想裝修？」答得最有心思者便有機會獲得總值港幣7萬7千元的德國寶高級廚櫃、廚房家電和浴室爐具，幫你塑造最舒適的家！

合辦單位送出產品包括：

有興趣的讀者，記得登入 https://forms.gle/N6Ty5suMWfudXSMD8 報名，只需回答簡單問題及提交現時的家居相片，就有機會獲獎。即使你未必適合參加這次的活動，記得也要將資訊分享給身邊有需要的朋友！

參加活動：https://forms.gle/N6Ty5suMWfudXSMD8
條款及細則：https://bit.ly/3RkUPu2

 (特約)