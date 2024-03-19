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子宮肌瘤｜24歲女來經3個月未停　揭長13cm子宮肌瘤恐癌化或需切除子宮【附子宮肌瘤8大徵狀】

都市病 11:02 2024/03/19

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【子宮肌瘤/婦科病/子宮內膜癌/腫瘤】自己組織家庭，一嘗當媽媽的感覺或許是不少女士們的一個人生目標。台灣一名女生年紀輕輕已發現有子宮肌瘤，最近因經期紊亂求醫，發現子宮內膜有腫瘤。女事主擔心自己或需切除子宮而憂心忡忡。

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經期紊亂 每次來經半個月

該名24歲台灣女生在網上討論區「Dcard」以「24歲要切子宮了」為題發文，指自己18歲時已經發現有子宮肌瘤，故固定每半年都要覆診一次。直到去年開始，女事主發現經期很不穩定，有時候「月經一次來半個月才會結束」。一年過去，經期紊亂的情況不但沒有改善，經期問題日益嚴重。

今年初開始，因為月經都沒有停……我自己覺得有些怪怪的……

13cm子宮肌瘤恐癌化

女事主擔心是身體出問題，遂決定求醫檢查。不出所料，報告顯示她的子宮肌瘤已漲大至13厘米，而且子宮內膜更發現有腫瘤的跡象，需要再做檢查看看腫瘤是惡性或良性，再安排後續治療。女事主得知消息後晴天霹靂，

醫師叫我（有）心理準備，如果檢查出確定是不好的，會建議開腹切掉子宮， 而且建議越快越好，以免擴散……、

突如其來的噩耗讓女事主情緒崩潰，但她沒有將消息告知家人或朋友，怕他們擔心。她以自身經歷呼籲其他女生，要密切留意身體不尋常的轉變，及時就醫。

呼籲各位女孩們，如果肚子摸到硬塊或是經期出血量異常亂經，可以提早就醫檢查。不要像我一樣，才24歲已經要準備凍卵、切子宮……

網民勸慎重決定勿衝動

不少網民在帖文下留言，安慰女事主不要胡思亂想，指「辛苦你了，看了覺得妳好堅強」，不要衝動下決定。當中以有不少過來人表示，自己亦曾經歷患子宮癌等婦科疾病，建議女事主要向家人或朋友傾訴和商量；有些更分享自身經驗，指「子宮內膜癌的治癒成功率很高」；有些病患分享切除子宮後會有很多後遺症，如老化速度加快，後來覆診才發現當初太衝動，「醫師說根本不用拿掉子宮」。

亦有婦科醫生留言指，子宮內膜癌不是不治之症，且切除子宮並非唯一治療方法，建議女事主要諮詢醫生意見，並且與家人商量，慎重下決定。

子宮肌瘤8大徵狀

本港註冊中醫師蘇安莎曾接受訪問指出，子宮肌瘤屬於常見婦科病，較常在中年婦女身上發生。在35歲女士中，就有一成女士患有子宮肌瘤；子宮肌瘤的成因不明，但有研究顯示與女性荷爾蒙雌激素分泌有關，例如服用含有雌激素的藥物如避孕丸，肥胖、壓力等均有可能影響雌激素分泌，增加患上子宮肌瘤的機會。

當中，約有一半的子宮肌瘤患者沒有明顯病徵，而部分患者亦會出現以下徵狀，如出現以下徵狀的女士，應盡快進行婦科檢查：

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此外，子宮肌瘤大多屬於良性，惡化機率很低。不過，當肌瘤逐漸變大，便有機會導致嚴重經痛、經血過多，甚至壓迫膀胱，引發尿頻、腰痠背痛，甚至不孕等。另外，懷孕亦會導致子宮肌瘤加速生長，增加流產或早產風險，造成腹部劇痛或者胎位異常。因此，有生育計劃的女士如發現有子宮肌瘤，建議應及早進行治療。

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責任編輯：羅嘉欣

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