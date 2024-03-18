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【非法投注】涉非法賭博網站贏錢轉入銀行　29歲男警認洗黑錢6罪候判

社會 12:35 2024/03/18

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涉非法賭博網站贏錢轉入銀行，29歲男警認洗黑錢6罪候判。（資料圖片）

29歲男警涉在2019至2021年間，利用馬會及銀行戶口洗黑錢，涉款逾607萬元，今（18日）於區域法院承認6項洗黑錢罪。辯方求情指，不能再任警員對被告來說是很大的懲罰。被告還押至4月10日候判，待索取背景及心理報告。

被告鄺嘉傑（29歲，警員）承認6項洗黑錢罪，控罪指他於2019年10月16日至2021年5月12日之間，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即分別在其持有的3個中國銀行帳戶、香港賽馬會帳戶、星展銀行帳戶及眾安銀行帳戶內總額港幣約607萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。

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案情指，被告為涉案5個戶口的唯一登記持有人，被告分別於沙龍娛樂城、22 Bet和世博3個賭博網站投注，並將贏得的金錢轉帳到涉案戶口，涉款共約607萬元。

在暫委法官鄧少雄詢問下，控方指被告知悉他由涉案非法賭博網站贏得的金錢，是網站干犯收受注項得益所得的。

辯方求情指，被告初犯，為事件感到後悔。被告於2016年加入警隊，對工作有熱誠和盡忠職守，因案不能再任警員對被告來說是很大的懲罰。辯方又指，被告在2021年錄取首次警誡會面，至2023年才被捕，案件有一定延誤，對被告造成極大心理精神壓力，望法庭進一步減刑。

法官押後判刑至4月10日，先為被告索取背景及心理報告再作判刑。

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記者：陳曉欣

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