親子好去處 | 鴨脷洲盛事「洪聖傳統文化節」設文化導賞團及繽紛市集　讓小朋友認識傳統文化

▲ 鴨脷洲盛事「洪聖傳統文化節」有醒獅巡遊表演。

一年一度鴨脷洲盛事「洪聖傳統文化節」慶典於3月17日舉行，至今已有逾百年歷史的洪聖寶誕現已發展成為一個歷史悠久、感恩意義和極富地方特色信仰的大型傳統文化活動。今年豐富多元的節目包括：接神儀式、放水燈祈福、龍舟「點睛」環節及傳統龍舟拜廟、醒獅採青、水燈晚會、賀誕巡遊、賀誕神功戲、正誕日(洪聖寶誕)祝壽儀式、頒旗典禮、及送神儀式等。為酬謝神恩，大街上鑼鼓喧天，為鴨脷洲區內帶來「群神聚首」的熱鬧歡騰景象，並祈求洪聖爺保祐鴨脷洲村民風調雨順、漁獲豐收、國泰民安。

主辦機構鴨脷洲街坊同慶公社本年度再次得到香港旅遊發展局「本地特色旅遊活動先導計劃」的支持，繼續將富有香港特色傳統文化的「2024鴨脷洲洪聖傳統文化節」弘揚至更多本地及海外旅客。

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為隆重慶祝洪聖寶誕，主辦機構邀請到各紅星名人出席支持並參與「放水燈」祈福及龍舟「點睛」環節，包括：蓋鳴暉、樊亦敏、鄭世豪、七師傅、龍婷、周汶錡和仔仔、琦琦、香港小姐-林鈺洧、徐麟、黃泳嘉、吳麗珠、賈思樂、黃允財、張玉珊、丁文俊等等。（排名不分先後）

▲ 七師傅都有到活動場地湊熱鬧。

今年的賀誕巡遊起步禮儀式更榮幸邀請到鴨脷洲街坊同慶公社永遠名譽會長李樹福先生、總值理陳國樺先生、全國政協委員、鴨脷洲街坊福利會理事長朱李月華博士、文化體育及旅遊局局長 楊潤雄先生, GBS, JP、行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀GBM GBS JP、香港旅遊發展局總幹事 程鼎一先生、蘭桂芳集團主席 盛智文博士、南區民政事務專員、南區區議會主席 鄭港涌太平紳士、立法會議員陳學鋒MH JP、立法會議員陳家珮MH、中聯辦港島工作部黃鵬舉副處長、香港海洋公園行政總裁黃嗣輝先生、康樂及文化事務署南區康樂事務經理余志英先生、香港警務處香港仔分區指揮官陳偉華警司、香港漁民團體聯會執行會長、漁農界選委總召集人陳博智太平紳士、百仁基金有限公司副主席、北控水務集團有限公司執行董事兼副總裁李海楓主席、香港滑浪風帆總教練陳敬然先生等等為主禮嘉賓。（排名不分先後）

洪聖寶誕簡介：

當年鴨脷洲村民主要以造船、捕魚及海運為生，面對汪洋大海及變幻莫測的天氣，為求海神的庇佑，舟楫安全，風調雨順，村民敬拜海神的習俗由來已久。洪聖為「南海之神」，傳說洪聖顯聖救民，為酬謝神恩，鴨脷洲居民立廟奉祀，並於每年農曆二月十三日自發為洪聖大王祝壽，於洪聖寶誕舉行盛大慶典、酬神演劇。時至今天，洪聖傳統文化節現已發展成為一個感恩意義、歷史悠久和極富地方色彩的大型傳統文化活動。並於2014年被列為「香港非物質文化遺產」，2017鴨脷洲洪聖寶誕榮獲香港回歸20周年的大會活動之一，同為「南區旅遊文化節」重點項目之一，2019起更得到香港旅遊發展局支持。

據廟內鑄於乾隆癸巳年古鐘推算，鴨脷洲洪聖古廟建於1773年，距今已有251年歷史。古廟及廟前的一對龍柱- 人稱「定海神針」於2014年被列為法定古蹟，並是首批評為法定古蹟的廟宇之一。

▲ 洪聖古廟及環境。



賀誕會景巡遊

與民同樂的大型藝術匯演，透過有各式各樣的匯演，例如舞金龍、醒獅、中國民族舞青表演、小學生的中國鼓表演、幼稚園的龍舟舞表演、扮演傳統漁民及扮演古代人物等等，寓意歌舞昇平，地方祥和，人人安居樂業。巡遊隊伍於洪聖廟廣場進行起步禮儀式，然後沿鴨脷洲主要街道巡遊。

▲ 「洪聖傳統文化節」賀誕巡遊有不少團體參加。

巡遊表演隊隊伍:

金滿仙樓道院主領-鴨脷洲街坊同慶公社

華人廟宇委員會

鴨脷洲街坊學校

聖文嘉中英文幼稚園

香港漁民互助社

香港青嶼合唱團

南區造船業總會有限公司

香港海洋公園

蒲窩青少年中心



醒獅隊隊伍:

姜氏金龍醒獅團有限公司

香港東莞社團總會

胡其祥醒獅國術體育會

吳江南國術體育會

盛興龍獅體育中心

何大漢龍獅會

葉柱同學會

香港林氏龍獅總會



放水燈祈福

中國傳統文化習俗- 由早期祭祀神明、送災祈福、對亡者的思念，時以至今已演變成祈福、避邪、消災、祛病的活動。表達對父母、親人及朋友的祝福和思念、或祈求美好姻緣、實現心願。

▲ 「洪聖傳統文化節」藝人與嘉賓進行放水燈儀式。

龍舟「點睛」環節及傳統龍舟拜廟

慶祝洪聖寶誕(農曆二月十三日) 的傳統項目- 將龍舟扒到廟前參拜祈福，謂之「開光」，拜廟後的龍舟更具有鎮攝妖邪、保障水陸平安的威力，取其消災祈福及求海神護蔭平安。同時龍舟隊伍隨著喧天鼓聲，漿起漿落，浪花四濺，集技術、速度和團隊合作性的表演，參與者和旁觀者樂在其中，是本洲賀誕極具熱鬧氣氛的項目之一。

▲ 「洪聖傳統文化節」藝人及嘉賓與龍舟大合照。

賀誕神功戲

每年慶祝洪聖寶誕都會禮聘知名劇團演出，藉以酬謝神恩，既可與民同樂。而專為神功戲而搭建的戲棚建築令人嘆為觀止，於慶典親身體驗中國源遠流長獨有的粵劇和築棚兩大文化。

鴨脷洲洪聖傳統文化節導賞團 （日期：3月23日至3月24日）

藉著2024鴨脷洲洪聖傳統文化節，「鴨脷洲洪聖傳統文化節導賞團」將帶領大眾遊歷鴨脷洲大街小巷，參觀古廟建築、解說廟宇的由來、洪聖寶誕的傳統歷史文化以及鴨脷洲獨有的漁村風格等，參加者可以親身去感受及了解鴨脷洲以及其獨有的傳統文化。

洪聖傳統文化節導賞團

日期：

2024年3月23 - 24日

時間：

下午2:00 - 5:00

地點：

洪聖古廟

導賞團場次*：

場次一：2024年3月23日 (星期六) 下午2:00 - 下午3:00

場次二：2024年3月24日 (星期日) 下午2:00 - 下午3:00

場次三：2024年3月24日 (星期日) 下午4:00 - 下午5:00

*廣東話導賞，每場1小時，每團名額 24人，額滿即止。

南區繽紛市集@洪聖誕

一連五日舉辦的「南區繽紛市集@洪聖誕」將為遊客帶來南區特色美食、乾貨、攤位遊戲、傳統手工藝工作坊、街頭表演等，更設有小戲棚戲服秀，可以試穿戲服，體驗傳統文化。除市集外，遊客亦可參加避風塘觀光遊，感受鴨脷洲當地漁港風情。

鴨脷洲街坊同慶公社

「鴨脷洲街坊同慶公社」成立於1880年，居民自發組成《同慶公社》，寓意共同慶祝，也顯見居民的守望相助，鄰里關係融和，能共同維護地區的文化，為鴨脷洲歷史最悠久的非牟利地區組織。旨為服務坊衆，推動區內慈善及教育事業，維護及振興地方習俗及傳統。鴨脷洲街坊同慶公社由創社至今，仍保留守望相助的精神，維持地區融和，堅持致力保護中國傳統文化的理念，發揚及傳承下去。

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責任編輯:王明芳