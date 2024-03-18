面目全非｜28歲網紅徒步旅行3年　外表大變樣如58歲滄桑大媽

【徒步/老化/大媽/衰老】徒步旅經歷日曬雨淋，可致皮膚急速衰老。湖北一名28歲女子，3年前開始徒步旅行，走遍中國川藏線、滇藏線等地方，路途中一直靠著直播維持生計，而近日她卻因旅遊後容貌急劇衰老、如同大媽，「外表與年齡不符」而引起熱議。

最新影片：

綜合內媒報道，該名網紅「夏夏」出生於1996年，來自湖北孝感，2021年6月時工作生變、想回家卻又受到疫情影響，無法乘搭交通工具，因此便毅然裝上衣物「走到哪住到哪」，期間更於湖南購買了一頂帳篷，一路邊走邊睡回到湖北，歷時兩個月。

這次經歷過後，夏夏於2021年11月29日正式挑戰徒步走完川藏線，途中行經湖南、重慶、四川，並於2023年1月29日到達拉薩布達拉宮；今年1月6日又從重慶出發，挑戰以兩個月時間走完滇藏線，由四川內江、雲南昭通、四川涼山等地一路走到雲南香格里拉。

靠網民打賞維持旅程

期間她於抖音平台上進行直播，分享沿途所見所聞，靠路人打賞維持生計，月入約數千元至過萬元人民幣不等，如今粉絲人數接近27萬。她坦言，徒步旅行路上將會經歷許多生於困難和挑戰，但一切都會有克服及解決的方法，而沿途的居亦都非常熱情，令她深受感動。

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外表差異引發網民熱議

惟真正令她引起熱議的，卻是上周三（13日）一名網友路過發現她後，徵得同意後拍攝的一段影片，影片中見夏夏皮膚黝黑，推著一車行李由遠處走返，微笑時眼尾佈滿魚尾紋。影片上傳後瞬開爆紅，不少網民震驚指：「明明28歲，卻像58歲大媽！」

有人翻看夏夏過去數年的相片，發現對方過去曾一頭長髮、打扮可愛，但自從徒步旅行後，為方便行程曾一度剃光頭、打扮亦以方便、輕鬆為主，令不少網民感嘆她變化極大之餘，亦為她堅定朝著自己目標前進的心態感到非常佩服。

淡定回應爭議：身體健康就行

面對網民各種議論，夏夏則表示自己從未在乎過，亦沒有容貌焦慮問題，強調只要「身體健康就行」，同時亦對網民關注表示感激：「沒有他們也沒有今天的我，沒有他們的關注，誰能看得到我呢？不過就是一粒小沙子而已。」

護膚8大飲食原則

台灣營養師陳怡錞曾於其個人網站中指出，皮膚是一個容易透露出年齡的地方，相信每位女士都希望可擁有20歲般的水嫩彈力美肌，更希望自己素顏也很迷人，不用依賴美肌App。其實吃對食物和營養素，是可以讓皮膚越來越透亮，逆轉歲月痕跡：

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攝取足夠蛋白質：建議多吃魚類、肉類、黃豆製品、蛋、奶類等食物；根據台灣衛生福利部國民健康署「每日飲食指南」，建議每天攝取約1.5個手掌大小的豆魚蛋肉類。

攝取足夠良好油脂：建議大家每天攝取1至2湯匙的油脂和1湯匙的堅果，油脂來源以冷壓初榨植物油最為理想，有助確保攝取到足夠必需脂肪酸。

維他命A維持皮膚健康：有助促使黏膜細胞合成醣蛋白，從而保持皮膚的濕潤、維持上皮細胞及黏膜的健康；建議可吃動物肝臟、深綠色及深黃色蔬菜、紅蘿蔔等食物。

維他命C促進膠原蛋白合成：當飲食中缺乏維他命C時，就會導致膠原蛋白無法合成，出現牙齦流血、血管失去彈性、皮膚點狀出血等症狀。建議多吃番石榴、柑橘類、奇異果、燈籠椒等水果，每天攝取2至3個拳頭大小即可。

維他命E保護皮膚：自由基是造成身體及皮膚老化的元兇之一，當皮膚的色素蛋白受自由基影響而變性與沉澱，就容易造成老人斑；維他命E參與細胞膜的抗氧化作用，有助清除自由基及保護細胞；建議可多攝取植物油、堅果、胚芽等食物。

鋅促進傷口癒合：身體幾乎所有蛋白質合成過程都需要鋅來參與，而鋅在皮膚表皮上分佈量高，故攝取足夠鋅質有助維持上皮細胞的健康，有助促進傷口癒合；建議可多吃生蠔、紅蟳、南瓜籽、牛肉、乾冬菇、腰果等。

花青素／前花青素保護膠原蛋白：具有非常好的抗氧化劑，有助清除自由基、保護細胞膜和皮膚、抑制膠原蛋白酶和彈力蛋白酶的活性，從而保護膠原蛋白和彈力蛋白不易被分解、增加皮膚與血管的彈性；主要存在於紅色及藍紫色蔬果中，例如提子、藍莓、莓果、黑豆、紅酒等。

遠離壞油壞糖：例如油炸食物、含糖飲品、甜食等，都會加速皮膚老化，容易產生皺紋和暗沉。

4大護膚品營養

陳怡錞又分享4大護膚品特性，分析有哪些營養素可以增強保養特性：

彈性：膠原蛋白、彈力蛋白、葡萄籽、智利酒果、茄紅素、蛋殼膜、三文魚鼻軟骨、魔鬼魚魚膠原

美白：維他命C、穀胱甘肽、余甘子、百香果籽、山竹、玫瑰花瓣、櫻花、茄紅素

保濕：維他命A、神經醯胺、玻尿酸、N-乙醯葡萄糖胺（NAG）

抗衰老：Q10、DHA、百香果籽、智利酒果、胎盤、β-菸醯胺單核苷酸（NMN）

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責任編輯：羅嘉欣