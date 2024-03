學霸監製︱《婚後事》監製林肯擁美國高校兩個學位　10年由PA升上監製創立製作公司

▲ 《婚後事》林肯來頭勁,推有美國兩個學位,及一間製作公司。

【婚後事/陳自瑤/黎諾懿/羅子溢/林肯】TVB劇集《婚後事》成為近來熱話,當中的婚姻與戀愛問題引來網民激烈討論,特別是劇中的對白,更成為不少愛情金句,劇集的監製林肯絕對功不可沒。林肯用了10年時間就從PA(助理編導)升上監製,一般人則需要捱足20年。翻查林肯的資料,原來他畢業於傳統男校聖若瑟書院,及後到美國升學,擁有2個學位,然後回流返港於2010年加入TVB,他更成立了一間公司,研發了一套智能管理中央統一資料儲存與通訊系統心—火拍拍攝管理系統,並在知識產權署取得標準專利。

林肯小學及中學均在香港受教育,分別於男校聖若瑟小學與聖若瑟書院就讀,畢業後到美國升學,於美國紐約州立大學奧斯威格分校(State University of New York at Oswego)取得Bachelor of Broadcasting(廣播)和Bachelor of Business Administration - BBA,Concentration in Business Management(工商管理,商業管理專業)兩個學位,而這間大學是紐約州中少有藝術、音樂和戲劇都獲得美國認可的大學之一。

婚後事︱10年時間升任監製

畢業後林肯回流返港,於2010年加入TVB最先由最低的PA做起,最先2011年他開始擔任劇集《潛行狙擊》的助理編導,其後也參與過《怒火街頭2》、《On Call 36小時》、《衝上雲霄II》、《On Call 36小時II》等,直到2015年開始他開始平步青雲,升任編導後的作品有《超能老豆》、《幕後玩家》《誇世代》、《三個女人一個「因」》、《金宵大廈》等,2020年更升任成為監製,推出作品《香港愛情故事》、《青春不要臉》,而最新一套的就是《婚後事》。

除了醉心於製作劇集,林肯也不浪費自己BBA的學歷,於2018年進入商界,他透過數碼港協作服務而開始經營媒體製作生意,還開設了一間公司研發了一套智能管理中央統一資料儲存與通訊系統 — 火拍拍攝管理系統,並在知識產權署取得標準專利。

婚後事︱拍拖1個月即閃婚

林肯推出的《香港愛情故事》及《婚後事》恍惚看透了愛情,連帶他的感情生活都受到大家關注,他與太太拍拖1個月即閃婚,兩人育有1女,太太是同行,現職編審,代表作有《BB來了》,對於閃婚一事,林肯指是因為衝動,覺得找到對的人就不要浪費時間。

