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網絡熱話｜港漂男呻留港做老師2大辛酸　羨慕內地教書1事更優勝

休閒消費 13:48 2024/03/18

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港漂男留港教書2年，每日面對崩潰時迄，更大呻香港老師2大辛酸。（《教束》劇照）

不少人認為教師是一份薪高糧準，非常穩定的工作，不過只是行內人心酸無人知曉。近日，有一名港漂男在社交平台上發文，大呻在港當老師的2大辛酸，不但每天課堂數量多，課餘時間更要處理行政工作，負責學生的課外活動，堆積如山的工作量令他沒有足夠的休息時間，非常痛苦。

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近日，該名港漂男於社交平台上以「香港教師日常」為題發文，表示自己畢業後在香港擔任2年中學老師，即使每天都在適應，但依然感痛苦，又直指對教師一職沒感到任何的幸福感、成就感及歸屬感。他又力數香港做老師2大辛酸，解釋痛苦感受的原由。

1.任教課堂數量多，課堂管理消秏大量精神

港漂男表示，自己每周大概有30堂課，一天大約5至6堂課，萬一遇上有老師請假，代課可說是家常便飯。此外，教師要教授的科目和年級很多，以他自己為例，他現在任教中二及中四的英文，中六口語，同時又要兼顧中三兩個班別的副科，即是歷史、音樂、美術等的科目有機會要老師去教，即是不是個人專業的科目，「你不會也只能先硬著頭皮做。」

他又指，課堂數目多之外，最令人頭痛的是課堂管理。老師需要用大量心力去管理課堂，以及學生分心在課堂上做其他事，「要不然他們睡覺、玩IPad、吃東西，講話等等甚麼都會做，你會發現你的課堂就像菜市場」。網民又指，早早起來認真準備教學資料，但學生完全不聽，直言充滿挫敗感。

2.行政工作多

日常上課已用盡心力神力，課外時間更要處理行政工作，令事主非常崩潰。他回想以往任職的學校，「我要負責學生會社團，校園種植園，學生成長之旅、校紅十字會」，由於要負責的社團多，導致他經常中午吃午飯時間和放學之後都要組織活動和開會，令到中午時間吃不了飯是常事。

除了日常課常外，港漂男更指要在課餘時間處理大量行政工作。（小紅書圖片）

另外，他又表示很多課外活動又會安排在放學後或星期六，導致周末也要加班，非常難受，「已經很狠賣力五天了，一想到周六還要上，就特別不爽」。

網民直指工作離譜 港漂男羨慕內地老師多福利

帖文一出，引不少網民驚訝香港老師的工作量，更指要同時兼顧多個科目非常離譜，不過有網民亦表示雖然教師工作辛苦，但至少工資高高，與付出成正比，對此港漂男回應：「你可能每月到手是3700，但你們有績效，年終獎，公積金等等，吃飯也幾乎不要錢，在香港除了工資外沒有任何福利，新年也甚麼都沒有，而且帶學生外出活動，帶一天，連車費，吃都是自己掏錢，甚至你還要請學生」。

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責任編輯：王明芳

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