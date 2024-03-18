視后丨李佳芯即將開拍新劇　剪新髮型扮17歲少女

▲ Ali新造型好驚喜！

視后李佳芯（Ali）自2021年與馬德鐘合作劇集《有種好男人》後一直冇劇拍，加上其透露今年合約將約滿，一直未動筆簽約的她令不少人都猜測其會離巢。

視后丨李佳芯孖譚俊彥合拍喜劇發放笑彈 女神Ali離巢TVB前最後之作？

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將開拍新劇

不過近日她終於正式「解凍」，夥拍視帝譚俊彥開拍喜劇《麻雀樂團》，還有力捧小生小花黃庭鋒和郭柏妍，及謝東閔等人。據知，Ali將飾演麻雀館管數婆，與老闆兼單親爸爸譚俊彥會有感情線。

▲ Ali開拍新劇。

Ali新髮型有驚喜

一眾演員為新劇做好準備，早前他們進行圍讀，當中Ali更剪了新髮型，由長髮變成短髮，她接受《東張西望》訪問時，透露因劇中要演回自己的17歲，所以轉了一個新的造型，希望帶給自己或觀眾一些新鮮感。

Ali和譚俊彥曾一起登台唱歌，在戲劇上就是第一次，令人期待，Ali又指與黃庭鋒和郭柏妍都是第一次合作拍劇，並預告大家劇中會有一個很親密的關係，所以圍讀很重要，互相之間有了節奏和氣氛，合作起來就會更加好。

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