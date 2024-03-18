亞洲超星團｜LOONG 9疑將齊人現身央視錄節目　原來中文團名唔係叫龍九

▲ LOONG 9中文團名曝光！

《亞洲超星團》的奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩昱、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁組成男團LOONG 9出道，隊名受盡網民恥笑，又爆出文佐匡疑獲「課金」投票，可謂是非不斷！

「LOONG 9」一詞成為熱話，為他們「賜名」的曾志偉讀成LOONG NINE，網民就指是「龍九」，LOONG 9的中文團名也終於在近日曝光！

亞洲超星團｜曾志偉未受阮民安諷刺影響心情 力撐LOONG 9：呢個就係效應囉！

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

LOONG 9的中文團名曝光

微博上流傳一張央視的節目錄影的通告，寫明Loong 9將會有份參與，也是眾人成團後首次合體，而值得留意的是當中有列明Loong 9的中文名是「玖瓏少年」！

而曾志偉早前受訪時曾指眾人將到北京作閉門式集訓，似乎要用實力來證明！

最新影片推介：譚凱琪專訪

冼靖峰叫「妙音龍子」

成員各自在微博大爆自己的外號，奧利叫「馬卡龍」、李權哲叫「霸王龍」、冼靖峰叫「妙音龍子」、江信熹叫「波塞東龍」、梁詩煜叫「梁龍」、白子奕叫「小白龍」、文佐匡叫「迅猛龍」、黃奕斌叫「翼龍」、陳梁叫「溫柔小金龍」。

眾人的外號也離不開「龍」字，其中冼靖峰寫道：「3號Loong報道！ 這裡是妙音『龍』子冼靖峰！」，微博的網民也留言為他打氣。

至於連登的網民就寫道：「新恐龍戰隊」、「呢啲名都改得出」、「好似10兄弟啲名咁」、「犯晒太歲」、「有時候可能輸咗先係贏家」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5