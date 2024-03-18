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回南天潮濕｜連日濕度達100% 4類昆蟲入侵兼播菌 專家教4大驅蟲防治法

健康資訊 16:23 2024/03/18

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【回南天/春季／潮濕／抽濕/昆蟲／過敏／食物中毒／曱甴／螞蟻／蛾蚋／跳蟲／驅蟲】隨著踏入春季，天氣變得潮濕，經常在廚房、廁所、牆角等位置發現昆蟲蹤跡。滅蟲專家任永強曾指出，在潮濕天氣下家居常見4類昆蟲，包括蛾蚋、跳蟲、曱甴和螞蟻，部分昆蟲帶有致敏原或病原體，接觸後或會造成過敏或生病，故此專家分享4個驅蟲防治法供大家參考。

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潮濕天氣常見4類昆蟲

蛾蚋：常見位置包括牆角及櫃角，蛾蚋幼蟲像小毛蟲，成蟲後則像小蝴蝶，蛾蚋成蟲壽命不長，大多14天內死亡。蛾蚋幼蟲較常出現在牆角、櫃角位、地腳線、隔油池，身上容易帶有細菌和病原體，如果拍打蛾蚋則有機會把細菌和病原體散播到空中，可能會污染食物；蛾蚋屍體經風化分解後再混入塵埃，甚至會引起氣管過敏、哮喘等過敏症狀。

跳蟲：俗稱潮濕蟲，其體形如塵般細小，較常出現在去水渠、洗手盤下方、浴缸底、天花等陰暗環境。由於數量多、行走速度快、蔓延快，難以殺滅。

曱甴：家中常見的曱甴多屬德國曱甴，呈啡色、體形較小，常隨著傢俬及貨物時入屋，亦可透過外渠或從鄰居家中入侵家居，常見於微波爐後方、雪櫃後方、洗衣機後方、洗手盤下方等廚房溫暖及近水的陰暗位置；由於曱甴身上常帶有病原體，進食曱甴接觸過的食物有機會致病，出現食物中毒、嘔吐和腹瀉等反應；同時亦帶有致敏原，可引致出疹、打噴嚏等過敏反應。

螞蟻：家中常見的多屬小黃家蟻，略帶紅色，常出現在窗台、櫃後地下、角位、渠位；螞蟻喜好甜食，如蜜糖、朱古力、餅乾、牛油等，而昆蟲屍駭如死曱甴、死昆蟲亦會吸引牠們。

4個驅蟲防治法

任永強指出，在潮濕天氣下驅蟲最重要是減低濕度及減少昆蟲的食物來源，但廚房和廁所難以控制濕度，故減少食物來源為首要工作。他建議大家在家中盡量保持環境清潔乾淨，開窗以增加空氣流通。

他同時分享4個驅蟲防治法：

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白醋驅蟻：由於螞蟻不喜歡酸味，在窗邊噴上白醋能驅走螞蟻。

自製捕曱甴器：

  • 將一個矮身膠樽打橫切開一半，在有底部的膠樽部分加入砂糖和棉花，加水至棉花濕潤，然後加上少量麻油。
  • 將有樽口的上方部分上下反轉，呈漏斗形地套入膠樽底部的部分。
  • 在漏斗形部分抹上凡士林即完成。

硼砂殺滅曱甴：混合1:1的糖和食用梳打（或硼砂）放在碟上，並放在廚房陰暗位，利用蟑螂喜好甜食的習性，吸引牠們進食餌劑。

漂白水趕絕跳蟲和蛾蚋：定期用漂白水拖地清潔，噴灑在昆蟲經常出沒的位置。

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責任編輯：羅嘉欣

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