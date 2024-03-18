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明星穿搭｜櫻花季參考張員瑛粉紅穿搭　被滿滿戀愛感包圍超浪漫

娛樂 16:30 2024/03/18

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粉紅粉紅趣緻的臉！

一年一度的日本韓國櫻花季節又到了，由於櫻花是淡淡的粉紅色，予人粉嫩少女感，當然不少得夢幻浪漫的氛圍，所以深受女生喜愛， 一定要走到櫻花樹下打卡，才算是春天不枉過。如果賞櫻時穿上一身櫻花粉紅色打扮，更令人有戀愛的感覺！

說到櫻花粉紅穿搭，大家不妨參考韓國女團IVE成員張員瑛，這位女神級人物擁有人人稱羨的九頭身比例，而且充滿少女感，絕對是粉紅穿搭的最佳演繹者，她完美穿出了嬌柔浪漫的氛圍。

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櫻花造型1：粉紅色麻花編織紋短袖冷衫

翻看她的社交網站，其中一個造型是穿上粉紅色麻花編織紋的短袖冷衫，再配搭白色褲，非常可愛，如果大家想增添休閒感，可以配搭牛仔褲，這樣很適合穿去郊外賞櫻呢！

張員瑛穿上粉紅色麻花編織紋短袖冷衫

櫻花造型2：粉紅色牛仔布外套配紅花圖案連身裙

這一身打扮絕對是賞櫻穿搭的最佳示範，吊帶紅花白底連身裙充滿少女味，而且很適合戶外拍照時穿著，但由於3、4月份的天氣乍暖還寒，所以外披一件粉紅色牛仔布質料外套，帶點隨性的外套與花花連身裙配合得天衣無縫，令花花裙不致於過份隆重，整體感覺年輕有活力，但又不失浪漫少女味。

賞櫻穿搭的最佳示範

櫻花造型3：粉紅色百褶裙套裝

張員瑛這身打扮將浪漫氛圍推至極致，款式較為斯文的小外套配搭活潑百褶裙，加上一頭夢幻的卷髮，是跟男生去賞櫻的最佳配搭，當中的小心思還有露出纖腰和一雙長腿，站在櫻花樹下，絕對是人比花嬌！

粉紅色百褶裙套裝

櫻花造型4：粉紅毛毛外套配迷你裙

粉紅毛毛外套帶點千金小姐風格，內搭白色短上衣，下身穿粉紅色迷你裙，就是一副富家千金的模樣，但張員瑛腳踏球鞋，增添了休閒舒適的感覺，多了一份親切感，不過仔細看看，白色球鞋的鞋帶是粉紅色蝴蝶結和絲帶，依舊不失浪漫感覺。

粉紅毛毛外套配迷你裙

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日本韓國櫻花賞花日期預測

有了美美的櫻花粉穿搭，也要選對賞櫻的日子，根據日本氣象株十三點式會社預測，櫻花開花日期分別是，東京及福岡於3月21日、大阪於3月24日、仙台於4月2日、札幌於4月30日，東京和福岡是最早開花的日本地區呢！

而韓國方面，根據韓國觀光公社預測，2024年韓國各地區櫻花盛開時間從南到北預測於3月尾至4月初開花，預計濟州於3月20日至24日、釜山於3月24日至26日、首爾則於3月28日至4月1日開始綻放，櫻花全開通常是開花預測日的一週左右，各位有興趣到日韓賞櫻的朋友，就要謹記以上日子。

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責任編輯：李惠儀

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