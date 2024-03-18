TVB綠葉王陳狄克逝世　終年76歲

▲ 陳狄克離世。

效力TVB已45年的綠葉王陳狄克，日前於家中感到不適送院，最後於醫院離世，終年76歲。

陳狄克突然離世

陳狄克好友張雷接受傳訪訪問證實其離世消息，透露陳狄克於15號離世，指對方突然在家不適，跟住送去醫院之後離世。

張雷指早幾個月前還有見面飲茶，早幾天演藝人協會都有亦有通知他問對方會否出席，惟對方也沒有來。

張雷表示現時陳狄克屋企人正處理其身後事，演藝人協會都有問佢他們有何需要幫手，如果有消息再通知大家，而他面對好友離世感到惋惜，形容陳狄克「好玩得」：「以前一齊開工一齊玩，好Friend ，平時好好傾，大家圍埋一齊就會吹水，好玩得。」

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而TVB外事部發文稱：

無綫電視資深藝員陳狄克上周五(15日)因病離世，無綫電視深表惋惜，並向其家人致以深切慰問，並會提供適切協助。 陳狄克1979年中加入無綫大家庭成為合約藝員，服務至今45年，先後參與多套劇集拍攝工作，當中包括：《親情》、《萬水千山總是情》、《射鵰英雄傳》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》系列、《尋秦記》、《衝上雲霄》、《歲月風雲》、《法證先鋒》系列、《愛·回家》、《老表，你好嘢！》、《使徒行者》、《反黑路人甲》、《痞子殿下》、《羅密歐與祝英台》等逾280套，演技出衆，令觀衆印象難忘，尤其演繹江湖中人更是一絕，是以在綜藝節目《Sunday好戲王》中曾獲頒「黑幫王」的「另類好戲王」獎項。 現正播出的《再見·枕邊人》陳狄克亦有份參演，而尚未推出的新劇則有《逆天奇案2》及《神耆小子》，屆時，觀眾可以一睹其出色演技以作懷念。

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為《上海灘》任武指

因自小喜歡武術，陳狄克於16歲開始隨劉家班及唐佳工作。在1979年，在李家鼎邀請下加入TVB任武術指導及演員，他當年曾為《上海灘》任武指，當中周潤發飾演許文強被亂槍射殺一幕，就是由陳狄克設計。

陳狄克在80年代淡出幕後轉為全職演員，因為在幕前多演江湖中人物，所以曾在TVB綜藝節目《Sunday好戲王》內獲頒「黑幫王」獎。陳狄克

在1990年至1995年，陳狄克曾做的士司機維持生計，而仍未播出《逆天奇案2》成為其遺作。

▲ 陳狄克曾在《Sunday好戲王》獲頒「黑幫王」。

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