超市大搜查｜27款穀物早餐糖分大比拼　營養師推介3款較低糖健康之選

▲ 穀物片暗藏高糖陷阱，27款穀物早餐大比拼，嚴選3款較健康。

【穀物早餐/穀物片/早餐/低糖/低脂/低鈉/心血管疾病】穀物早餐是不少人的早餐之選，不過市面上大部分穀物早餐可能暗藏高糖陷阱，長期食用有機會增加心血管疾病風險。TOPick近日檢視市面上27款穀物早餐，並邀請澳洲註冊營養師Ariel Chan（APD）推介低脂低糖的穀物早餐，教大家食得更健康。

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根據食安中心的建議，每100克食物超過15克糖就屬於高糖食品，而這27款常見的穀物片中近九成都屬於「高糖食品」。

27款穀物早餐大比拼（糖分由高至低）：

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Ariel Chan表示，大部份市面商業化的穀物片可以見到含糖量都比較高，例如「日清豐盛果實穀物麥片」，每100克的含量可以達到63克，足足等於18茶匙的方糖。而部份脂肪比例亦不容忽視，例如「桂格堅果燕麥脆」每100的脂肪含量達15.3%。如果配搭全脂牛奶食用作為早餐，早上已經攝取非常可觀的脂肪比例。另外鈉含量都是其中需要注意的一項營養成分，一般而言，比較「淡口」的穀物類會在加工過程中加入比較多的鹽分改善味道，例如以上產品中可見，粟米片以及米片的鈉含量一般會比較高。

這27款穀物早餐當中，最低脂為每100克有1克脂肪含量的「家樂氏原味玉米片」，最低糖為「維多麥全麥營養早餐」，每100克的含糖量為4.2克，而每100克含鈉量為63毫克的「桂格堅果燕麥脆」則為最低鈉。綜合以上營養成分的比較，Ariel最推介其中3款選擇給大家：

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她指出，「維多麥全麥營養早餐」每100克含有362卡路里，當中只有2克的脂肪和12克的蛋白質，另外膳食纖維亦都有10%，只有4.2克的添加糖、和110毫克的鈉。「Meadows Cornflakes」則含有超過94%的粟米製成，每100克含糖量在6克，脂肪含量同樣很低，只有1%，不過唯一欠缺纖維，每100克只有3克纖維及較高的鈉含量。另外，「家樂氏 Special K香脆麥米片原味」每100克含有357卡路里，當中只有2.3克的脂肪和7克的蛋白質，以及添加了各項維他命，包括葉酸、及鐵質，但含糖量稍為高，達到12%。

長期食用高糖穀物片恐增心血管疾病風險

Ariel表示，不是所有穀物早餐都屬於健康食品。一些穀物早餐可能含有高糖分、人工添加物或過多加工，這些都是陷阱。若長期食用高糖的穀物早餐還可能導致健康問題，如體重增加、慢性疲勞、血糖波動、牙齒問題和心血管疾病風險增加，高糖攝入還可能導致胰島素抵抗和糖尿病的發展。

她建議，市民若想選擇較低糖分的穀物片，可以留意營養標籤，查看總熱量、糖分、脂肪和纖維含量，每100克中添加糖成份應在20克以下較佳；同時避免含有過多加工、人工添加物和反式脂肪的產品，並避免加入乾果、蜂蜜等成份的穀物片就可以避開高糖份選擇。

健康食用貼士

在食用穀物早餐時，Ariel Chan建議可以考慮以下貼士，吃得更健康：

選擇全麥穀物，提供更多纖維和營養

添加新鮮或冷凍水果以增加營養價值

選擇低糖或無糖的選項

避免加入糖果醬或糖漿

自製穀物混合物，以控制糖分和添加物的量

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責任編輯：何沛怡