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【死因研訊】七旬漢疑被插喉插入動脈後亡　醫生供稱注鹽水後湧出血水

社會 14:11 2024/03/18

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時任明愛醫院深切治療部駐院醫生張珮軒今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

71歲退休老翁疑因胃部不適到診所求診，被轉介至明愛醫院後發現有急性肝衰竭，被安排於頸靜脈進行中央導管植入手術時，深切治療部醫生將導管打入老翁動脈，老翁進行移除導管手術後亡。死因研訊今（18日）展開研訊。時任明愛醫院深切治療駐院女醫生供稱，超聲波確定植入位置後成功放入導管，注入鹽水時發現有血水湧出，事後得知導管曾穿刺靜脈再插入動脈位置。另外，副顧問醫生稱刺穿動脈屬於已知併發症，涉事醫生動手術時已依足程序。

死者馮浩基，終年71歲，生前為退休人士。死者兒子馮偉倫供稱，死者於2020年5月21日，因胃部不適到私人診所求醫，當日被轉介至明愛醫院留院治療。馮指，院方於5月23日凌晨致電指，死者需要進行緊急插喉手術，並說明手術目的。及至5月24日下午，馮指獲院方告知疑「插錯喉」，喉管暫時未能移除。

馮早前向警方錄取的口供指，他於5月24日到達明愛醫院，當時獲深切治療部醫生告知，喉管正插在死者頸動脈上，同時喉管不可留在頸動脈，需及早進行手術。馮續指，最終由死者簽署同意書進行手術，醫生於手術後稱死者情況不太樂觀，最終死者於當晚8時離世。

明愛醫院急症室副顧問醫生曾偉贊引述醫療報告供稱，死者於5月21日被轉介至急症室，當時死者懷疑有肝癌，檢查後發現死者有阻塞性黃膽病及腹部積水，最終轉介至外科病房。時任明愛醫院外科駐院醫生孔慶蓁引述醫療報告供稱，死者於外科病房時神智清醒，肝臟有結構性疾病，腫瘤指數大致正常，再轉至內科病房。

時任明愛醫院深切治療部駐院醫生張珮軒引述醫療報告指，深切治療部當值醫生於2020年5月23日處理死者的急性肝衰竭性況，當時死者凝血指數為2.82，正常值為1，末期肝部指標為39，張指若指標為40則是最嚴重的情況。

張續指，直至當晚深夜，死者心跳升至每分鐘110次，每小時排尿量只有10毫升，加上死者當時有嚴重肝衰竭，張擔心死者心臟及腎臟會衰竭，認為死者或需要注射強心針，決定於頸靜脈進行中央導管植入檢查。

張指，當時先以超聲波確定植入位置，並成功放入導管，惟張在注入鹽水時，發現有血水湧出，張遂將情況告知高級醫生，對方建議張將導管駁至血壓儀器，最終確定導管進入死者動脈。死因裁判官問及張事後有否檢討為何將導管打入死者動脈，張稱「當時我真係唔知嘅」，又指事後經院方嚴格審核後，認為張仍可進行手術。

死因裁判官問及為何導管會植入至死者動脈，事後審核有否發現原因，張稱「我真係唔係好記得」，但事後確定導管的確曾穿刺靜脈，再插入動脈位置。

張珮軒醫生的上司、時任明愛醫院深切治療部副顧問醫生張詠詩供稱，實習醫生或駐院醫生進行中央導管植入手術前，會先旁觀高級醫生示範一次所有手術程序，首5次進行手術時，高級醫生會在旁監察。張詠詩指，醫院會以選擇題形式審核醫生是否具備足夠手術知識。

張詠詩續供稱，死者進入深切治療部時已出現多重器官衰竭，情況危殆。張詠詩表示，她不能判斷導管在哪個階段刺穿動脈，但根據醫療紀錄顯示張珮軒醫生進行中央導管植入手術時，有依足程序及作預防措施。張詠詩表示，即使依足程序做檢查，仍有機會出現刺穿動脈，屬於已知併發症。

聆訊今午（19日）續。

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記者：梁錦麟

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