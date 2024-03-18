珍惜生命丨男藝人魏念恩危站海邊欲輕生獲救　心理學家拆解9大輕生警號

【魏念恩/Nathan/全民造星V/ViuTV】ViuTV選秀節目《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）是非不斷，前度女友去年墮樓身亡，魏念恩被冠上渣男之名。近日有消息指Nathan搭上COLLAR成員許軼（Day），惟外間對戀情不看好，未知是否不堪壓力，Nathan今日凌晨時份於IG發帖文透露想輕生。

當中Nathan以黑底白字寫道：「好多感覺，釋放唔到，對唔住所有野，再見世界。」

危站海邊欲輕生？

未幾有媒體報導指深井發生企圖自殺案，有人報警指友人欲輕生，消防接報到場在油麻地一帶搜索，惟未有發現。其後於深井污水廠附近發現該男子，幸而對方未有受傷，其後送院治理，有指該名男子為Nathan。

臨床心理學家黃蔚澄博士早前接受訪問時表示，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

精神萎靡

思想負面，言談間常提及死亡，或經常提及「做人好累、人生苦悶、沒有樂趣、不想再生存」等負面字眼

計劃交代身後事，如留下遺書或將心愛物品贈送別人

性情大變或行為反常，如本身性格內斂突然變得異常開朗、情緒暴喜暴憂等

封閉自己，拒絕與人聯繫

曾嘗試自殺和自殘

超過兩星期陷入沉鬱狀態

失眠

食慾不振

負能量自救3大法

預防自殺念頭，社交支持與自我排解是兩大「救命良藥」。要自我排解負能量，黃博士建議每天10至15分鐘「Me-Time」可給予自己一個喘息的空間。此外，做運動減壓亦是一個好方法。有科學研究指出，運動有助於刺激多巴胺分泌。心情不好可騰出空檔到海邊或公園走走，黃博士笑言自己平日習慣早一個站下車步行到目的地，讓自己活動一下，

香港雖然好細，但有好多綠色地方。唔鍾意行山可以搭船去離島。總可以搵到一啲地方或方法，可以享受『Me-Time』之餘，都可以做運動。

他提醒，高危人士尤其是完美主義者，不用對自己過分嚴苛，學習容許他人犯錯也接受自己會犯錯；處事切忌雙重標準，對人如對己，避免比較。同時亦要學會尋找情緒的出口，身邊有1、2個知心朋友「做樹窿」，可以有助梳理情緒。

放下手機 促進心靈交流

遇上家人朋友有負面情緒，旁人該如何及時拯救？黃博士指，最重要的是聆聽和給予陪伴，讓他們覺得「有人關心、有人在意自己」。作為聆聽者，切勿過於主觀定奪事實或作出批評，交談期間亦一定要放下手機。他建議與當時人傾談時謹記5大要點：

1. 放下手機，以表示尊重

2. 在安靜的地方深入傾談

3. 多聆聽，少說話

4. 注意肢體語言，如忌「翹手」、坐姿靠背後仰

5. 適當給予回應及意見，切勿過分認同



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責任編輯：羅嘉欣