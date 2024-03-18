【人才培訓】民建聯加強黨內培訓　要求議員、職員每年最少赴內地受訓一次

▲ 民建聯與傳媒茶敘，分享聯盟在「提升自我」、「建設香港」及聯盟事務。（戴朗希攝）

民建聯今年元旦日宣言中提出，聯盟將以「提升自我、建設香港、報效國家、聯通世界」為四大工作目標。副主席陳學鋒強調，黨內「提升自我」重點在於培訓，將民建聯職員及區議員助理納入培訓體系中，包括邀請專家及學者為議員、職員和區議員助理講課，及要求他們每年到內地參加至少一次培訓班等。

民建聯副主席陳學鋒和葛珮帆、秘書長葉傲冬及副秘書長葉文斌，今日與傳媒茶敘，分享聯盟在「提升自我」、「建設香港」及聯盟事務。陳學鋒說，民建聯安排多名學者及專家舉辦為聯盟成員「學習講堂」培訓，當中包括早前由全國人大常委會委員李慧琼及多名人大代表和全國政協委員，就兩會精神進行宣講。他又說，除了本地培訓外，亦安排成員到內地學習國情，在青年方面亦有最近的「明道」課程，亦安排培訓課程予民建聯職員。

推薦人才過程科學化 紀錄培學員出席率

對於民建聯推薦人才給政府方面，陳學鋒表示，過往做法不夠科學，「我們熟悉他，就會作出推薦。」但現在民建聯希望將推薦過程科學化及系統化，會紀錄學員參加培訓班的投入程度、出席率等。

行動及宣傳工作合併為行動及宣傳委員會 考慮開小紅書

陳學鋒表示，在完善選舉制度後，民建聯就黨內的架構及人員管理作完善的重整。民建聯副秘書長葉文斌表示，聯盟將行動及宣傳工作合併為「行動及宣傳委員會」，當中他會負責統籌請願示威等活動，而因應網絡發展，委員會亦考慮開設更多社交平台，包括小紅書。

婦女和家庭事務委員會 合併入政策倡議委員會

負責「建設香港」的葛珮帆說，以往的婦女事務委員會和家庭事務委員會已合併入「政策倡議委員會」，有31位區議員及4位立法會議員加入。委員會豁下亦新增公務員及紀律部隊政策小組，並有3名立法會議員與15名區議員加入。

在政策倡議方面，葛珮帆指，過往責任可能著重在立法會議員身上，民建聯現時要求必須做得深入，立法會議員會聯同區議員加強合作及攜手推動，包括收集反映民意，目標是令政策「貼地」、「落到地」、「做成事」。她強調加強與政府溝通，一同推動落實政策，惠及社會，並非「講完就算」。

被問到在推薦人數及政策倡議方面會否設立關鍵績效指標（KPI），陳學鋒笑指，幸好黨主席陳克勤並沒有為此給壓力，暫時只是民建聯精簡架構的早期階段，仍有很多工作需深入研究，並沒有訂立KPI。

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記者：戴朗希