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【公務員】議員關注公務員工作量長期超負荷　楊何蓓茵：政府有決心填補現時空缺問題

政治 15:04 2024/03/18

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公務員事務局局長楊何蓓茵今日強調，政府有決心填補現時的空缺問題。（資料圖片/立法會影片截圖）

財政預算案提出，政府在新一個財政年度，會繼續維持公務員編制零增長的目標，有議員關注公務員工作量長期超負荷，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（18日）強調，政府有決心填補現時的空缺問題，絕不希望空缺率維持在高水平，政府去年起已推新措施加強招聘。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日召開會議，勞聯立法會議員周小松指，公務員工作量長期超負荷，關注政府有否誠意及決心解決，又問「如何保證各部門不會因為縮減百分之一開支，而向前線合約僱員開刀？」

楊何蓓茵若盲目地減少非公務員合約員工  會有反效果

楊何蓓茵表示，政府部門可通過重訂工作優次、視乎程序及善用科技資源等達致減省1%開支，不相信部門會盲目地減少非公務員合約員工，否則現有員工要做更多工作，屆時或出現反效果。

民建聯立法會議員顏汶羽關注非公務員合約員工或外判員工的數目，他舉例，衞生署在關口負責「量體溫」的「健康監察督導員」是合約僱員，但疫情已過，仍可見到有近10人檢測體溫，質疑相關人員是否有必要，促局方可以制定確切的標準，定時檢視非公務員僱用合約人員人數所屬部門是否用得其所。公務員事務局副秘書長劉思敏說，隨著疫情減退，體溫監測員數目已有減少，衞生署也正檢討。

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責任編輯：區綽彥

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