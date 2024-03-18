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【美斯失場】TATLER宣布退款安排　須4月12日前回覆經Klook購票獲退款一半

社會 15:20 2024/03/18

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今年2月4日在香港大球場舉行的國際邁阿密(Inter Miami CF)表演賽，阿根廷球王美斯 (Leo Messi)沒有出場，引起入場球迷不滿，主辦方Tatler Asia其後宣布退回門票一半款項。Tatler今日(18日)交代詳情，稱透過官方票務平台Klook購買2月4日比賽日門票的球迷，今日將收到由Klook發出的電郵通知。

Tatler公布，透過官方票務平台Klook購買2024年2月4日比賽日門票之公眾，將於2024年3月18日收到由Klook發出的電郵通知，電郵會發送至購票時所用的電郵地址。如未有收到電郵，請檢查您的垃圾郵件箱。公眾須於2024年4月12日香港時間23:59之前回覆，並接受50%門票退款的條款及細則。退款將在截止日期(2024 年 4 月 12 日)後的30天內進行處理，具體收款時間可能因收款銀行的政策及程序而有所不同。

從Tatler Asia Limited直接購買門票的顧客，包括活動贊助商及合作夥伴的門票，將會由專責的客務經理提供有關門票退款的詳情。

重溫球王美斯在港的心情起伏：

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雖然Tatler主動退回門票款項，又宣布撤回政府M品牌資助申請，但美斯失場的疑團仍然未解，其中Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière事後對於何時知悉美斯不能上陣上事，更是前言不對後語。

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