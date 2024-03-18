蹲廁VS座廁｜內地女嫌香港廁所骯髒　座廁當蹲廁用惹兩地網民熱議【附安心如廁2大建議】

【公廁/座廁/蹲廁/個人衛生/病毒】當「人有三急」，發現尋找乾淨廁所是一大難題。一名居港內地女發現香港普遍是座廁多於蹲廁，但衛生情況卻讓人卻步，指自己喜歡用蹲廁多於座廁，引起兩地網民熱烈討論座廁和蹲廁的利弊。

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這名居港內地女在內地社交平台「小紅書」發文，指來港後發現香港大部分商場或公共場所的廁所都是座廁馬桶，相比起內地全都是蹲廁，大有不同。但她觀察到，使用座廁的人會蹲上廁板如廁，

我看好多人都是蹲在上面，我沒那個勇氣，我怕馬桶爆了，不文明啊！

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蹲廁 VS 座廁

有兩地網民在帖文下留言，不論座廁或蹲廁都各有支持者，大部分留言表示喜歡使用蹲廁的都是內地網民，反之喜歡使用座廁的幾乎全部都是港人。有網民亦分享自己如廁時的「紙巾陣式」，有些人建議事主可用一次性馬桶墊取代紙巾，指更能夠阻擋細菌。

內地網民：家裡用馬桶，公廁必須蹲

內地網民普遍覺得蹲廁較乾淨，因免除直接觸碰骯髒的廁所板，減少感染細菌。該女網民指，若兩者同時可以使用，她會首選蹲廁。另有網民指，蹲廁可以避免如廁時馬桶的水花彈到皮膚。

香港網民：用座廁坐無影櫈

港人留言指座廁比蹲廁好，如果是小解的話，只要「坐無影櫈就可以」，不用擔心廁板乾不乾淨。而且疫情後港人的衛生意識有所提高，習慣隨身帶著酒精搓手液，如廁後亦會先蓋上馬桶才沖廁。故此，座廁普遍比蹲廁乾淨，且方便使用。有女網民指，在蹲廁如廁時「容易彈到自己的腳」，感覺很骯髒。

座廁當蹲廁 無公德心

亦有網民反映有人會將座廁當作蹲廁使用，「座廁板上有鞋印，猜是有些內地人不習慣坐而踩上去的腳印」，指如果人人都「坐著用」，其實座廁會較蹲廁乾淨。

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專家：鋪紙巾易惹菌

不少人習慣使用公廁時，會鋪「廁紙陣」先墊著廁所板才「大解放」。紐約大學微生物學教授Philip Tierno曾表示，「馬桶的廁板比廚房水槽乾淨」，因馬桶廁板的表面光滑，細菌難以依附著。即使有病菌，這些病毒細菌一旦離開人體約10秒便會死亡，故透過廁所板感染病毒的可能性很低。

Philip指，相比起廁板的衛生，座廁旁邊的廁紙才是惡菌的溫床。他指，沖廁時糞便中的細菌會隨著空氣飄散，故建議沖廁前應先蓋上馬桶。再者，針對不少人習慣在如廁前先用廁紙鋪墊在廁板上的做法，反而更會讓皮膚接觸到更多細菌。

有見及此，Philip建議 兩大做法 釋除大眾對於廁板衛生的顧慮：

如廁前先使用酒精消毒，或以濕紙巾擦拭廁板。

使用一次性廁所衛生坐墊紙取代廁紙，其材質能有效隔絕尿液、細菌，既能保護自己，又可以保護下一位使用者。

如廁後必須徹底洗手

Philip提醒，公廁最污糟的地方是廁所手把，因此建議用紙巾墊著才接觸手把。另外，亦避免在公廁如廁時使用手機，免得細菌沾附在手機上，而如廁後亦應立刻使用洗手液洗手至少20秒，再此之前亦避免觸碰眼、口、鼻，或其他傷口，減低細菌傳播的風險。

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責任編輯：羅嘉欣