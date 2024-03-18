母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向

▲ 恬妞是位開通的媽咪。

恬妞參演的電影《出租家人》上映，所以近日忙於宣傳，她早前與片中演員齊上TVB節目《獎門人Happy Easter感謝祭》。當中玩 「開心無敵傳紫菜」時，恬妞豁出去，親上場與「獎門人」曾志偉啜紫菜，而「獎門人」與恬妞傳紫菜時更肉緊到扭晒頸，場面搞笑。

現年66歲恬妞一向性格開朗，本名朱凱莉的她在8歲已在台灣當電視劇演員，長大後，於1974年起全身投入電影圈。

在1989年參演萬梓良、周星馳主演經典電視劇《他來自江湖》，而她也是拍該劇才開始學廣東話，之後還為主演TVB台慶劇《大家族》、主持綜藝節目《開心浪漫俏佳人》，另又參演在亞視播出《少年英雄方世玉》等，在當時都相當受歡迎。

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兩度婚姻失敗

在感情生活方面，恬妞先後經歷過兩段婚姻，1984年與印尼華僑葉聰豪結婚，可是婚後才發現對方已有家室，恬妞當時雖然已誕下女兒仍堅決離婚。她曾接受港台節目《守下留情》訪問，談及跟首任丈夫離婚後，因自覺無面不敢回台灣娘家，轉而到香港發展，

結果，她與萬梓良因合作《他來自江湖》相戀，二人在1992年結婚，當時TVB更直播二人婚禮，萬梓良在宴會豪言與恬妞母女從此「三個人一條命」，可惜婚姻只維持了4年卻離婚收場。

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經歷兩次婚姻失敗的恬妞至今仍保持單身，她與首任丈夫所生的女兒朱曉彤，在早年改名為朱宇豐（Spencer）。母女相依為命，而Spencer也十分爭氣，於瑞士名牌大學Les Roches學院修讀酒店管理，畢業後為媽媽恬妞當經理人，同時擁有5間餐廳，可說事業有成。

在2016年，Spencer被傳媒揭出她曾與演《步步驚心》的內地女演員葉青拍拖，始揭露她為同性戀者，當時自言思想較為傳統的恬妞，對女兒的性取向曾有一絲掙扎。

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不過她當時反問自己：為何女兒由長頭髮變成短頭髮？為何不再穿裙？可是想深一層，其實由小到大都是恬妞迫女兒穿裙。

恬妞曾接受TOPick稱：「所有考量都是我自己的問題，是自己顧母親面子。對於孩子來說，跟著父母的一套不一定是好事，因他們都是獨立個體，不可以因我而改變她的取向，這樣孩子的一生才會真正的快樂。」恬妞實在是一位好媽媽。

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