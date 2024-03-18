【司法覆核】身份證改性別終極勝訴　跨性別人士換證無期入稟再申司法覆核

▲ 申請人謝浩霖。(資料圖片)

女跨男跨性別人士早前就未能更改身份證性別入稟申司法覆核，終審法院最終於2023年2月裁定勝訴。申請人日前再入稟申請司法覆核，指判決後再申請更改身份證性別，至今仍未獲批核，質疑處方延誤處理，要求法庭聲明處方做法違反《香港人權法案》第14條所保障的權利，構成歧視及導致情感上受傷害等，質疑指處方決定不合理及過度延誤處理，要求法庭頒令後4周內促發出男性身份證。

申請人謝浩霖；答辯人人事登記處處長。

入稟狀指，申請人為女跨男跨性別人士，於2016年向人事登記處申請更改身份證性別被拒，遂入稟申請司法覆核，於2023年2月6日獲終審法院裁定終極勝訴，聲明政策規定女跨男的跨性別人士必須接受整個性別重置手術，作為更改香港身份證性別標記的準則，違反《香港人權法案》第14條所保障的權利。

申請人指於終極判決後，入境處網頁宣布基於終院判決，答辯人正小心研訊及覆核有關政策，並正尋求法律意見跟進以執行法庭判決。答辯人其後要求申請人提交相關醫療等文件，並表示會於合理時間內覆核政策。申請人於4月中去信澄清何謂「合理時間」，以及要求答辯人提交執行新政策之時間表。同年4月20日，答辯人回覆正小心考慮及積極於合理時間內完成研究新政策，申請人於6月去信重申申請不能再被延誤。

入境處於7月初再於網頁更新通知，指政府正覆核相關措施及行政考量，並積極於合理時間內完成。申請人於9月去信表示申請延誤了7個月並不合理，至2024年2月再之去信追問。答辯人曾要求申請人出席會議與政府代表會面，申請人則要求披露出席會議人士不果，認為答辯人決定拒絕處理更改身份證性別為男性之申請。

申請人指持續被侵犯權利及羞辱，於出入境時曾被質疑性別，使用銀行服務或求醫時均被質疑身份等尷尬情況。申請人指答辯人之決定不合理，以及違反申請人之基本權利等同行政失當，要求法庭聲明答辯人做法不合理及構成歧視，違反《香港人權法案》第14條，要求答辯人須於法庭頒令後4周內，向申請人發出男性標記身份證，並就情感上傷害作出賠償。

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記者：林育慧