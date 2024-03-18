回南天潮濕丨消委會推介11款高分吸濕劑　1款性價比最高平均每包$2.4【附選購貼士】

▲ 回南天天氣又潮濕，消委會推介11款高分吸濕劑。

【消委會/吸濕劑/防潮/回南天/潮濕】天氣又潮濕，除了出動抽濕機外，避免儲物櫃及衣櫃發霉，建議放置吸濕劑。消委會曾測試市面上20款家用吸濕劑，發現各款的吸濕劑的吸濕量可相差達87%。TOPick為大家整合了獲消委會評為4星或以上的吸濕劑名單，1款性價比最高，平均每包$2.4，不妨參考。

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消委會吸濕劑丨吸濕劑最抵平均每包$2.4

家用吸濕劑功用是除濕、防霉，多用於衣櫃、儲物箱或貴重物品如鋼琴、相機或電子器材等。消委會抽樣測試了20款家用吸濕劑，包括8款盒裝、3款條裝和9款袋裝。

吸濕劑主要成分為氯化鈣，當中一半為盒裝型號，聲稱吸濕量由400毫升至750毫升，平均售價由$6至$42.3不等；3款為小型吸濕包，聲稱吸濕量則由50克至70克，平均售價由$2.4至$7.1不等；至於還有2款為大型掛裝吸濕袋，聲稱吸濕量達1,000毫升，平均每袋售價為$24；另有5款屬硅膠防潮珠或竹炭或活性炭，平均售價約由$4至$12不等。

消委會吸濕劑丨吸濕量相差約87%

消委會分別測試了各個樣本的吸濕量、吸濕速度和回滲度。測試以80天為時限，發現10款盒裝樣本的吸濕量由227.4毫升至424.9毫升不等，可相差約87%。其中「吸濕大笨象」吸濕器聲稱吸濕容量達750毫升，惟累積吸濕量少於230毫升。而3款可重用的竹炭或活性炭樣本的每日平均吸濕量近乎零，這3款可重用吸濕劑分別是「日本城」竹炭除味吸濕包、「小久保」天然竹炭包（長裝）及「Daiso」炭脫臭除濕劑。

而在盒裝樣本中，無標示聲稱吸濕量的「佳之選」竹炭抽濕器，吸濕量最低，其累積吸濕量只有227.4毫升。

消委會吸濕劑丨11款吸濕劑總評獲4星或以上

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消委會吸濕劑丨消委會吸濕劑購買及使用建議

購買及使用前，應檢查產品是否有破損，包括膠盒、包裝及鋁箔。

於濕度特別高的日子或環境，存放衣物、手袋的櫃子及鞋櫃，宜選用吸濕量較高且吸濕速度較快的吸濕劑，並頻繁更換以達到較佳的防潮效果；若濕度不高時，則建議選用吸濕速度平穩的產品，並時刻留意產品的吸濕情況。

盒裝吸濕劑體積較大，宜擺放在衣櫃、衣箱、鞋櫃等較大的空間；袋裝吸濕劑普遍體積較小，可放在細小抽屜或小型儲物箱中；而大型掛裝吸濕袋則適合掛在衣櫃或衣物間。

氯化鈣吸濕產品若有更換指示，應不時察看是否需要更換，或當盒裝吸濕劑沒有剩餘白色的氯化鈣，而下層積水較滿時，便需更換；吸濕後盒內的水或溶液應按說明指示處理，避免液體濺到皮膚及衣物，亦不要用盒內的水澆植物。

對濕氣敏感的物品，例如相機、鏡頭或收藏品，宜選用會轉換顏色的硅膠粒吸濕劑並用密封箱存放。

使用硅膠及竹炭／活性炭等可再生產品時，應按說明書指示驅走濕氣再用，惟留意炭類產品的吸濕效能較低，以及硅膠產品的吸濕效能或會隨再生重用次數增加而減退。

確保使用環境密封，例如保持櫃門或容器 蓋子緊閉及沒有縫隙，減少開啟次數及時間，都有助減少濕氣入侵。

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責任編輯：王明芳