校長專欄｜人工智能學習解難及高層次思考　裘錦秋助校：教育應專注培養學生5大能力

▲ 裘錦秋助校指出，人工智能應該著重培養學生的終身學習態度、計算思維和交互思維，並提升他們的高級認知能力、創新能力、綜合能力、意義建構能力和自我管理能力。（iStock圖片）

在當前的教育改革浪潮中，提升學生在各方面的學習能力是我們的核心目標，尤其是在中學教育的七大學習目標中，我們依然高度重視學生的兩文三語能力，以及他們全人的發展和共通能力的培養。身兼學校助理校長和語文教師，我經常自問：在人工智慧的浪潮下，我們的學生需要哪些能力才能適應社會的需求並在競爭中保持優勢？如何在人工智慧不斷進步的社會中，幫助學生不斷發掘和實現他們的潛力？

在這個機器能思考的時代，教育應該更專注於培養學生的獨立學習能力、問題解決能力、人際溝通技巧、創新思維以及職涯規劃技能。

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「知識就是力量」這句話強調的是學習、記憶和掌握知識的方法和系統性。但在人工智能的時代，知識變得開放和隨時可存取。因此，像記憶和復誦這些低層次認知技能不再像過去那樣重要，因為它們很可能逐漸被人工智能取代。學生需要學會如何從現有知識中探索新的應用、新的知識，並通過這些知識學習新的技能，形成新的思維模式。

在人工智慧的時代，我們應該著重培養學生的終身學習態度、計算思維和交互思維，並提升他們的高級認知能力、創新能力、綜合能力、意義建構能力和自我管理能力。

終身學習意味著在人工智慧時代，我們需要更強大和持續的學習能力，這包括學習如何學習和建立不斷演進的知識結構。

計算思維意味著學習和理解人工智慧，強化邏輯思維。我們可以通過STEM教育中的編程課程來培養學生的計算思維和設計思維，教導他們如何在解決難題時進行高層次的思考，比如場景設計、任務管理和路徑規劃，並引導他們分析、選擇、決策和判斷。同時也讓他們了解交互思維素養，明白在人工智能時代中，他們需要高層的信息素養、媒體素養、溝通交流和技術倫理。我們需要教導學生學會共享資源的重要，從而理解復雜的相互關系。

高階認知能力，強調獨立思考、邏輯推理、信息整理等﹔創新能力，強調好奇心、想象力和創新思維﹔綜合能力，強調學會統籌、組織資源、建立聯系，包括在人工智能內的多元空間聯繫﹔意義建構能力，強調社會情感、責任意識﹔自我管理能力，強調自我認識、自我監控和自我指導。

我們的學生具備這些能力嗎？

如何提升學生的能力以便他們能與人工智能和諧共處，是每位教育工作者都應深思的重要課題。然而，我們無需過度憂慮。儘管技術的發展節奏加快，我們的智慧和對學生的深情關懷依然能夠點燃一種對抗之力，這股力量是機器永遠無法取代的。

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