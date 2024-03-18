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移民英國｜移英港人一家大細回流　家長呻英國學校原來無功課

育兒資訊 16:17 2024/03/18

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有移民英國的港爸港媽帶同子女回流，原因是到埗後才得知英國的學校原來無功課。

【移民英國/BNO/英國升學/回流】近年不少香港家庭移民英國，安排子女在英國升學，希望子女有更理想的讀書環境。不過，有家長移民英國後才發現當地沒有功課，認為香港教育有功課較適合小朋友，選擇帶子女回流香港。

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一名網民日前在facebook群組「英國香港人生活交流區」發文好奇一問：「有冇人（或有識人）係申請BNO Visa後，留英國一排最後選擇回流香港？」，引起網民熱烈討論，並分享自己及身邊人的回流經歷。

不少網民馬上聯想起移英回流YouTuber「珍心活」，移民台灣2年後再移民英國，豈料3個月後極速回流，感慨終於「可以舒適，在安心的地方」定居生活。有網民指很多港人「根本搞不清居英的目的」，其實移民後感到不習慣，回流好正常，「有人嚟都會有人走。只不過唔好似珍心活走咗就解釋一大埋廢話就得」。

有網民亦透露，認識有移英家長覺得「香港教育適合小朋友多啲」，隨即有人和應指，有港爸港媽去到才「發現新大陸」，原來英國的學校不用做功課，寧願帶子女回流返港。另有人分享不少香港家庭回流原因包括經濟問題、思鄉、不適應英國冬天、留港母親乏人照顧等，亦有老人家跟家人移民到英國，但家人沒時間陪伴，又不諳英語，最終回流香港生活。

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責任編輯：王明芳

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