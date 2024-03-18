【文化盛事】麥當勞於ComplexCon香港登場　推Vick公仔限量精品及特色美食

▲ 麥當勞宣佈將與日本平面藝術家、ComplexCon香港藝術總監Verdy合作。

香港麥當勞宣佈，將與日本平面藝術家、ComplexCon香港藝術總監Verdy合作，於首度登陸亞洲的全球矚目潮流藝術文化盛事ComplexCon香港中融合美食和文化藝術，並於3月23至24日假亞洲國際博覽館中推出一系列品牌限量聯乘精品及特色造型美食。

香港麥當勞將會於3月23至24日假亞博館舉行的 ComplexCon香港會場內打造場內最大型美食攤位。快閃美食店於兩日活動期間，將提供多款麥當勞經典美食，包括9件麥樂雞配2款期間限定特色麥樂雞醬──煙燻芝士醬和蒜辣蛋黃醬。另有配以朱古力粉灑上Vick公仔造型的熱香餅和脆薯餅，以上美食均以印有Vick公仔的期間限定包裝盛載。

是次Verdy亦特意為麥當勞創作一系列印有Vick公仔和麥當勞美食圖案的期間限定聯乘精品，ComplexCon香港訪客及麥當勞App會員由3月23日上午10時起，更可優先以$480預購一套「Vick 珍藏版套裝」，內含4款限量獨家Figure加18件麥樂雞套餐。

由3月23日上午10時起，ComplexCon香港訪客可於會場Pop Up Store內透過掃描指定QR Code預購這套限量獨家套餐；而麥當勞App會員則可透過App置頂banner登入預購網站，並於下單付款時從指定20間麥當勞餐廳中選擇取貨地點。成功預購的顧客會收到電郵確認，內含一個QR Code供顧客於2024年3月26日至4月14日期間，陸續領取「Vick珍藏版套裝」及18件麥樂雞套餐。

除4款限量獨家Figure外，會場Pop Up Store內亦有多款限量精品，當中三大必買產品最為搶眼，包括T恤、休閒工裝外套和滑板。休閒工裝外套更於背面印上Vick拿著麥當勞外賣、與麥當勞經典角色漢堡神偷一起奔跑的圖案。Verdy與麥當勞聯乘的精品數量有限，售完即止。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃穎津