樂極生悲｜41歲兩孩媽媽機上突猝死　家屬公開驗屍結果揭或因咳嗽太厲害致死

▲ 美國一名41歲女子上月（2月）與友人飛往加勒比海度假後，在回程航班上突然猝死，其家人近日透露驗屍結果為頸動脈撕裂。

【美國航空/猝死/驗屍/加勒比海/頸動脈撕裂/中風】美國一名41歲女子於上月（2月）與友人一同飛往加勒比海度假，不料卻在返國的回程航班上突然出現嚴重不適，最終猝死。女子的神祕死亡一度引發各種揣測，直到近日其家人公開驗屍結果，指出她死於「自然」原因，並未涉及謀殺行為。

最新影片：

綜合外媒報道，死者Stefanie Smith上月與男友及另一對情侶友人結伴前往位於加勒比海的多明尼加共和國度假，期間一直非常高興，並未出現任何異樣。直到2月28日，Stefanie登上美國航空客機啟程返美，起飛後卻突然出現頭向後靠在座位上、雙眼翻白的情況，之後更開始抽搐。由於情況緊急，航班需緊急降落在英屬土克凱可群島（Turks and Caicos Islands），不幸的是，Stefanie被送往當地醫院搶救後仍病逝。

Stefanie的哥哥Chris Voltz近日向媒體透露其驗屍結果，表示妹妹死於頸動脈撕裂，屬「自然」原因，「這確實是一宗悲慘的醫療事件」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

由於Stefanie亦是一位2孩之母，因此其友人在她身故後也在網上發起眾籌，為她的2名子女日後生活進行募捐。友人指，這兩名10多歲孩子就是Stefanie的一切，她每天為了孩子努力工作，確保他們都能生活無憂。據了解，2名孩子目前已交由生父和其他家人照顧。

據報，當頸部一側的動脈撕裂並阻止血液到達大腦時，便會出現損傷，繼而導致神經元停止工作並死亡。這種情況非常罕見，而動脈撕裂的成因有可能是因為用力咳嗽、擤鼻涕、扭傷脖子、不良姿勢或飛機顛簸等引起；不過目前大多案例都是由外傷引起，例如交通或運動事故等，這類型的損傷較容易導致動脈撕裂。

動脈撕裂會使血液進入動脈壁各層之間，並將它們分開，導致動脈壁凸出，繼而減緩或阻止血液流向大腦。這可能會導致短暫性腦缺血或中風。

另外，動脈撕裂可能會促進身體的凝血系統發揮作用。凝塊可能會阻塞撕裂部位的血流，凝塊碎片亦有機會脫落並阻塞動脈較小分支的血流；當血流受阻或減少，便會導致大腦缺乏血液和氧氣，從而導致中風。 而供應大腦的血管破裂和出血也可能會導致中風。

報道指出，這種狀況可發生在任何年齡階段，但在40多歲至50多歲的人群中更為常見。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣