【西九財困】唐英年：最快2026/27年才可賣地　考慮上調場地租金及票價

▲ 唐英年昨表示，若政府接納賣地方案，最快在2026/27年才賣。（資料圖片）

西九文化區管理局財困未止，2022/23年錄7.18億元基本營運赤字，去年向政府提交救亡方案，包括容許西九把部分住宅項目業權，由「只租不賣」改為容許出售，以換取資金。西九文化區管理局主席唐英年昨表示，若政府接納賣地方案，最快在2026/27年才可賣地，強調不會一次過推售地皮，只會推售部分，收入足夠應付營運開支便可，不會賤賣。

唐英年昨接受報章訪問透露，西九文化區會考慮從各方面增加收入，包括上調場地租金及票價，但未有定案。他提到，目前西九文化區展覽的門票僅100多元，指現在看一場戲都要過百元，但訪客持票可參觀很多個小時，亦有很多展覽，認為可以收貴一點。被問到西九有否緊縮開支，唐英年指，目前西九已削減人手得很厲害，流失率相當高。

唐英年：中央原則上已同意機場採「一地兩檢」

另外，唐英年前年向中央提出，機場採高鐵「一地兩檢」模式，他稱，中央對建議反應積極，前年初提案，年尾已收到回覆，「國務院有關部委原則上已同意，現在就說要特區政府啟動」，他希望政府會進一步考慮。

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責任編輯：區綽彥