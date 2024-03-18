【港研民調】逾7成市民認同有憲制責任維護國安 六成七受訪者指無損日常基本權利
政治 16:14 2024/03/18
香港研究協會於3月5至12日，以全港性隨機抽樣電話，成功訪問了1034名18歲或以上市民，結果顯示七成二市民認同香港有憲制責任維護國安、及六成七市民指23條無損日常生活基本權利。
港府正全速推進《基本法》23條立法，並在明日恢復二讀辯論《維護國家安全條例草案》。調查發現，認為立法對市民日常生活行使基本權利有「負面影響」的佔兩成六、表示「不知道／很難說／無意見」則佔百分之七。
港研：結果顯示市民認為23條立法無損港人權利自由
港研民調結果亦顯示，合共四成半受訪者表示「十分認同」及「認同」，香港社會仍面對外部勢力危害國家安全的風險。
調查又分別顯示有六成一及六成受訪者，表示立法對香港民主自由法治制度和未來經濟前景有「正面影響」和「沒有影響」。港研表示，以上結果顯示市民認為23條立法，無損港人權利自由，以及香港的前景。
就特區政府對23條宣傳解說表現，表示十分滿意及滿意的佔五成五，十分不滿意及不滿意的則佔兩成三，認為「一半半」的則佔兩成。
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記者：戴朗希