【港研民調】逾7成市民認同有憲制責任維護國安　六成七受訪者指無損日常基本權利

▲ 香港研究協會調查結果顯示七成二市民認同香港有憲制責任維護國安。（資料圖片）

香港研究協會於3月5至12日，以全港性隨機抽樣電話，成功訪問了1034名18歲或以上市民，結果顯示七成二市民認同香港有憲制責任維護國安、及六成七市民指23條無損日常生活基本權利。

港府正全速推進《基本法》23條立法，並在明日恢復二讀辯論《維護國家安全條例草案》。調查發現，認為立法對市民日常生活行使基本權利有「負面影響」的佔兩成六、表示「不知道／很難說／無意見」則佔百分之七。

港研：結果顯示市民認為23條立法無損港人權利自由

港研民調結果亦顯示，合共四成半受訪者表示「十分認同」及「認同」，香港社會仍面對外部勢力危害國家安全的風險。

調查又分別顯示有六成一及六成受訪者，表示立法對香港民主自由法治制度和未來經濟前景有「正面影響」和「沒有影響」。港研表示，以上結果顯示市民認為23條立法，無損港人權利自由，以及香港的前景。

就特區政府對23條宣傳解說表現，表示十分滿意及滿意的佔五成五，十分不滿意及不滿意的則佔兩成三，認為「一半半」的則佔兩成。

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記者：戴朗希