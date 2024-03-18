聘請工人｜菲傭印傭大比拼　外傭中心分析特點：應從3方面考慮

▲ 不少雙職父母都會聘請外傭分擔家務，菲傭、印傭到底有甚麼差別呢？（《愛回家》劇照）

【聘請外傭/工人姐姐】不少雙職父母都會聘請外傭分擔家務，而服務香港家庭的海外女傭一般來自菲律賓及印尼等地。在聘請女傭前，很多人心目中都會有一個疑問：「印傭定菲傭好？」菲傭、印傭到底有沒有差別呢？陽光女傭中心從幾個方面整合兩者特點，包括印傭菲傭的學歷、英語水平等等，讓大家可以輕鬆比較，選擇合適的女傭。

聘請工人｜比較菲傭vs印傭

根據2020年入境處的「在香港外籍家庭傭工數目按國籍分項的統計」數據顯示，全港有多達37萬名家庭外傭，當中約20萬人是菲傭，其次印傭大約有15萬。因此，香港家庭外傭有超過9成均是菲傭或印傭，大家亦最常比較兩者分別。

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聘請工人｜菲傭學歷高英文較流利

普遍來說，菲傭學歷較印傭高，不少人擁有大學或大專程度。另一方面，英語是菲律賓官方語言之一，故菲傭的英語水平會較高。為方便溝通，許多家庭都會考慮聘請菲傭。不少家長亦希望小朋友能透過與菲傭溝通來練習英文，幫助學習。

聘請工人｜菲傭大多要求星期日放假

法例規定僱主需要每7天安排不少於1天假期予僱工，而由於大部分菲傭均信奉天主教，因此會要求星期日放假到教堂參加聚會。聘請菲傭前，宜了解其宗教信仰及習慣。

聘請工人｜菲傭服從性開始下降

除了高學歷背景外，愈來愈多菲傭在港累積到一定工作經驗，有時會「過份醒目」，容易出現「走精面」情況，服從性漸漸下降。

聘請工人｜印傭略懂廣東話易於溝通

印傭一般學歷不高，大約為中學程度，只會簡單英文，但有不少印傭略懂廣東話，因此對於不會英文的老人家來說，與印傭溝通較為方便。這亦是聘請印傭的優點之一。

▲ 不少雙職父母都會聘請外傭分擔家務，菲傭、印傭到底有甚麼差別呢？（《愛回家》劇照）

聘請工人｜印傭大多信奉回教

大部分印傭信奉回教，而回教徒不吃豬肉，而且每年伊斯蘭曆的第9個月為齋戒月，需要禁食及定時祈禱。僱主宜先與印傭了解其宗教背景、是否需要進行齋戒，以便作合適的安排。

聘請工人｜印傭較純樸服從性高

由於印傭學歷不高，僱主可能需要花更多時間指導，但她們一般較為純樸、勤奮及願意學習，而且服從性較高，亦是挑選工人姐姐時宜納入考慮的印傭優點。

文章獲「陽光女傭中心」授權轉載。

責任編輯：王明芳