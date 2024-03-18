【失業率】最新失業率維持2.9%　符合市場預期

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根據政府統計處今日（18日）發表的最新勞動人口統計數字，2023年12月至2024年2月經季節性調整的失業率為2.9%，與2023年11月至2024年1月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平。與2023年11月至2024年1月比較，在2023年12月至2024年2月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由2023年11月至2024年1月的3,697,000人，下跌至2023年12月至2024年2月的3,694,700人，減少約2,300人。同期的總勞動人口亦由3,799,700人下跌至3,797,000人，減少約2,700人。

2023年12月至2024年二月的失業人數（不經季節性調整）為102,300人，與2023年11月至2024年1月的數字（102,600人）大致相若。同期的就業不足人數則由38,800人下跌至37,600人，減少約1,200人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「2023年12月至2024年2月經季節性調整的失業率維持在2.9%，與2023年11月至2024年1月相同。就業不足率亦維持在1.0%不變。勞動人口及總就業人數的跌幅均收窄，分別減少2,700人和2,300人至3,797,000人和3,694,700人。失業人數保持在102,300人的低水平。」

2023年12月至2024年2月各個行業的失業率維持在低水平，與上一個三個月期間相比，大多只有輕微變動。展望將來，孫玉菡說：「隨着本地經濟繼續增長，勞工市場短期內料會維持緊絀。」

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