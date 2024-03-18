器官移植｜全球首例豬肝成功移植人體　未見排斥反應成醫學界重大突破

【器官移植/異體移植/豬肝/腎衰竭/器官捐贈】醫學界再次在「器官移植」議題上，取得重大突破！最近內地空軍軍醫大學西京醫院成功把一個經基因編輯的豬肝，移植到人體中；移植後，豬肝順利運作並分泌膽汁，經96小時觀察後仍未出現排斥反應，成為全球首例。

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豬肝成功移植人體

綜合內媒報道，中國人民解放軍空軍軍醫大學西京醫院於本月10日，成功把一個經基因編輯的豬隻全肝，以輔助方式移植到一位腦死患者體內。據了解，負責團隊完成豬肝和人體的接駁工序後，隨即恢復血流，未幾就已經留意到金黃色的膽汁流出，意味著該豬肝在人體內順利恢復器官功能、成功分泌膽汁，手術歷時9小時順利結束。

術後24小時，團隊發現血流平穩、移植肝膽汁分泌良好，超聲波檢查顯示移植肝血液供應良好，移植豬肝未見有排斥反應。負責團隊成員之人肝膽外科陶開山主任透露，手術所移植的基因編輯豬肝臟無論從膽汁、血供和病理結果來看，術後情況均良好，手術效果超出團隊預想，成為全球首例。團隊持續觀察96小時後，移植肝臟及受體均未見排斥反應，意味著經基因編輯的豬肝在未來有機會能夠取代人類肝臟，讓更多人受惠於異體移植。

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醫學界重大突破

中國科學院院士竇科峰指出，這是醫學界第一次把基因編輯豬肝植入人體內，成為全球首例，同時也是多年研究以來首個成功個案，是醫學界的重大突破。手術順利進行，除了是異體器官移植領域的重大突破，也是異體肝臟移植向臨床邁進的關鍵一步，為未來臨床應用提供了理論基礎和數據支持。

竇科峰指出，異體肝臟移植在人類層面上有著非常迫切的臨床急救需求，特別是急性爆發性肝衰竭患者，因為肝臟移植是他們唯一保命方法。現時，異種肝臟移植只能作為一種暫時的治療手段，希望患者自身肝臟經過移植肝的幫助後功能得以恢復，而是次異種肝臟移植提供了非常重大的臨床應用價值，未來也許能夠讓更多人受惠於異體肝臟移植，提高肝衰竭存活率。

針對是次研究的倫理問題，竇科峰透露，該名人類受體是名三級閉合性顱腦損傷患者，先前已經過醫院全力搶救，3次評估均證實為腦死，其家屬亦同意無償參與異種肝移植科學研究；而使用腦死受體進行異體器官移植臨床試驗能更能反映移植器官的功能，有助檢測豬隻的基因編輯策略是否合適，同時有助累積更多臨床經驗。受體家屬認為，參與是次研究能夠為醫學進步作出貢獻。

器官捐贈Q&A

現時本港有很多病患正等待器官移植。據醫院管理局記錄，香港每天有超過2,000名病人等待器官移植。以下綜合了衞生署和香港器官移植基金會資料，整理出大眾對器官捐贈的8大常見疑問，當中包括捐贈年齡及條件等。

Q1. 器官捐贈的流程是怎樣？

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Q2. 捐贈器官有沒有年齡限制？

一般而言，器官捐贈並無年齡限制，由初生至75歲的人士普遍適合捐贈器官；至於各種組織的捐贈方面，眼角膜為80歲以下，長骨由16至60歲，皮膚則為10歲或以上。負責移植的醫療小組會先評估每名捐贈人士的情況，然後才決定他們的器官是否適宜使用。

Q3. 只有完全健康的人士，才可捐贈器官？

大多數人士，包括腫瘤未擴散的腦癌病人，都可於死後捐贈器官或組織。雖然一般癌症患者不適合捐贈器官，但仍可於死後捐贈眼角膜。負責移植的醫療小組會先評估每名捐贈人士的情況才作決定。

Q4. 如果已經登記成為器官捐贈者，萬一遇到意外時，會否被放棄搶救？

拯救病人生命是每一位醫護人員的首要責任，醫護團隊只會在病人證實死亡或被判定為腦死亡後，才考慮其是否適合捐贈器官。

Q5. 醫護人員會否不理會我的指示，摘取我的所有器官？

願意在去世後捐贈器官的人士，可在中央器官捐贈登記名冊或器官捐贈證上訂明願意捐出哪一種器官或組織。而在捐贈手術進行前，死者家屬也必須簽署一份同意書，確認捐贈哪些器官或組織作移植用途。

Q6. 有意捐贈器官人士需要將意願告訴家人嗎？

當病人去世後，醫護團隊需要得到家人的書面同意才可以進行器官捐贈手術。大家可善用一些日常生活中的機會，例如看見有關器官捐贈的新聞或宣傳片時，與家人展開討論。

Q7. 捐贈器官的程序包含醫療費用嗎？

據香港器官移植基金會資料，不論是遺體捐贈或是活體捐贈（除了私人醫院的服務外），捐贈者於去世後因捐贈器官而引起的費用，其家屬無須負責。

Q8. 如果已經登記捐贈整個遺體，是否不適合捐贈器官？

一般而言，器官捐贈與遺體捐贈計劃並沒抵觸。香港大學生物醫學學院的「大體老師」遺體捐贈計劃及香港中文大學醫學院的「無言老師」遺體捐贈計劃分別會接受捐贈器官後的遺體作支援教學用途。

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責任編輯：羅嘉欣