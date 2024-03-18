癌症殺手｜睡覺手機放床頭輻射恐致癌？　醫生解迷：2種頭痛要當心

▲ 台灣有神經外科醫生，破解手機致癌迷思。

都市人「機不離手」，有人甚至會把手機放在床頭附近，外間有傳聞就指這個行為可致腦癌，究竟是否屬實？台灣有神經外科醫生就解答釋疑，並提醒市民可留意，自己是否在不知不覺下有6大「傷腦」壞習慣，而假如出現了2種頭痛，便要提高警覺。

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台灣腦神經外科權威醫生魏國珍接受台灣節目《健康2.0》訪問表示，電磁波可分為「游離輻射」及「非游離輻射」；而高頻率、能量高的電磁波，會產生「游離輻射」，進而破壞身體分子基因（DNA）結構，恐會引發癌症。

手機電磁波致癌疑慮？

究竟手機電磁波會否致癌？魏國珍表示，手機的電磁波事實上是屬於較低頻率、能量低的電磁波，因此無法產生電子游離，屬「非游離輻射」，所以不會壞DNA結構，以致致癌。

6大傷腦壞習慣

魏國珍指出，睡眠不足、吸煙、酗酒、不運動、愛吃甜食及炸物、濫藥等6個行為，屬6大傷腦壞習慣，恐怕會導致腦部血管受損，呼籲市民若想保護腦力，就要改善這些壞習慣。

提高警覺注意2種頭痛

而魏國珍亦提醒，使用手機時間太長或是長時間姿勢不良等，肩頸、脊椎過度負荷，皆可能是導致產生頭痛的原因。他強調，千萬別輕視要不尋常的頭痛，像是當剛起床時出現「鈍鈍的痛」或晚上被痛醒等情況，最好就應該求醫，接受檢查。

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責任編輯：羅嘉欣