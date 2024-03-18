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【旅遊復甦】旅發局4大策略吸客　煙火及無人機表演考慮五一黃金周推出

社會 17:05 2024/03/18

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旅發局總幹事程鼎一。（吳嶲妍攝）

香港旅遊業持續復甦，去年錄3,400萬旅客人次，當中半數是過夜旅客，平均留港3.6晚，人均消費6,900元，均較疫前2018年的相關數字高。至於今年1至2月，已錄得780萬訪港旅客人次，相等於2018年同期的73%。

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旅發局今日（18日）宣布，2024/25年度將斥資6.65億元撥款，重塑「幻彩詠香江」、發展盛事統籌協調組，並按4大重點策略，包括舉辦和支持國際大型盛事、拓展多元化旅遊體驗、強化客源市場宣傳，及提升服務質素，全力推動旅客將訪港興趣，轉化為實際行動，以達至鞏固香港作為國際城市地位、強化旅遊樞紐角色，及邁向高質量增長的3大目標，期望今年全年訪港旅客人次達4,600 萬，按年增35%。

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煙火或無人機最快5月首演

新一份《財政預算案》向旅發局共撥款9.71億元推動旅遊業及發展盛事統籌協調組，局方計劃在2024/25至2026/27年度，共動用3.54億元重塑已有多年歷史的「幻彩詠香江」，其中本年度料用1.15億元。

旅發局指，不少內地城市的夜間活動很精彩，西安青島不夜城更是「無得頂」，更新「幻彩詠香江」是一項挑戰很大的項目，未來3年會致力重塑，包括考慮加入國際城市元素。正在全球招募合作夥伴，期望今年內訂立新方案，預期明年上半年推出全新版本。

而更新匯演前，當局最快5月起，趁節慶和大型活動，例如考慮五一黃金周，定期舉辦不同主題及設計的煙火和無人機匯演，正跟數間機構商討合作及贊助，目前仍未確定地點及表演模式，但為保安全，兩者不會同時舉行。

持續加強「大城小區」

旅發局續指，2024/25年度會斥資5.17億元，推行4大重點工作策略，包括拓展多元化旅遊體驗，持續加強「大城小區」，如舊城中環、深水埗及西九龍的內容；並在下月推出第二輪廟街宣傳，張燈結綵；又會透過「咫尺自然 ‧ 就在香港」等平台，宣傳大自然體驗，例如離島遊、瑜伽、夜跑等。另鼓勵業界推出特色旅遊產品，例如針對米芝蓮星級食府、獲獎酒吧、各式沉浸式體驗工作坊等，吸引具消費力的深度遊旅客。

旅發局亦會舉辦6項旗艦盛事，包括香港國際龍舟邀請賽（6月）、香港單車節（10月）、香港美酒佳餚巡禮（10月）、香港繽紛冬日巡禮（11至12月）、香港跨年倒數（12 月），及新春國際匯演之夜（明年1月）；同時全力支持及宣傳香港國際七人欖球賽、Clockenflap、Art Basel等； 甚至運用盛事推出旅遊套票及消費優惠吸客等。

推廣香港成為「穆斯林友善」旅遊目的地

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旅發局又稱，除了繼續推廣郵輪旅遊，及聯同大灣區其他城巿推動大灣區「一程多站」旅遊，計劃進一步推廣香港成為「穆斯林友善」旅遊目的地，跟業界合作進一步加強穆斯林旅遊基礎設施，並邀請穆斯林地區媒體代表親身訪港參觀，旅發局官網亦會整合一系列為穆斯林旅客而設的香港資訊等。

提升服務質素方面，則會繼續推動「優質旅遊服務」計劃，加大服務水平所佔評分比重；夥拍本地電視台拍攝「真人 show」節目測試服務質素；並擴大旅發局「旅遊義工計劃」等，招募更多對旅遊業充滿熱忱的年輕人，身體力行做好東道主角色，樹立香港人好客精神的榜樣。

旅發局希望透過全方位推廣，向全球旅客展示香港的豐富活動，激發來港意欲，引來「人氣」；抵埗後聯同業界提供各式旅遊體驗，刺激消費製造「財氣」；再透過旅客分享訪港「正評」，創造「名氣」。

旅發局坦言，本港旅遊業仍面對經濟前景不明朗、人手短缺等挑戰，但亦有不少機遇促進發展，如香港持獨有角色，多元文化匯聚，又有政策支持和全新基建即將落成，故對今年旅遊業前景樂觀，預計全年訪港旅客人次達4,600萬，按年增35%，旅客平均留港時間3.2晚，人均消費5,800元，旅客滿意度若以10分為滿分，則冀達8.7分。

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記者：吳嶲妍、梁薾心

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