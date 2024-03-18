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機甲迷注意｜四大玩具商合辦機甲展　多套首辦模型全球首展【內附地址】

休閒消費 16:57 2024/03/18

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熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

由香港玩具品牌threezero聯同日本頂尖機甲玩具品牌Good Smile Company、MegaHouse及千值練主辦的機甲展2024即將進駐銅鑼灣玩具展覽店Amaz By Lokianno，展出最新人氣機甲模型首辦，同時推出一系列限定玩具商品，更邀請到日本玩具大師河森正治及模型師Naoki出席分享及簽名會，與一眾機甲玩具迷近距離見面交流。

多套模型全球首度展出

四大香港及日本頂尖玩具品牌為大家展出極罕的模型原型，重現多個經典作品的角色形態，包括《變形金剛》、《新世紀福音戰士新劇場版》、《超時空戰神》、《機動警察》、《高智能方程式》、《Marvel Studios鋼鐵奇俠》、《裝甲騎兵VOTOMS》、《FIGHTING ARMOR》、《RIOBOT真三一》、《Variable Action》、《勇氣爆發Bang Bravern》、《Get Truth 太陽之牙》、《Fighting Armor》等系列的角色模型原型。

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當中有在港首次展出的Good Smile Company《勇氣爆發Bang Bravern》完成品DX布雷邦（暫稱）、Megahouse《PLUTO》Variable Action PLUTO布魯圖、threezero《變形金剛：黑月降臨》PREMIUM PLUS柯柏文、千值練《RIOBOT真三一》萬能俠 1 RENEWAL FULL COLORING ver等；而由Megahouse及theezero合作的threeMega《高智能方程式》VARIABLE ACTION Hi-SPEC UNITED超級阿斯拉達01，更會全球首度展出彩色原型！機甲迷可零距離從模型的造型、配件、出色的工藝及著色等不同方面，親身鑑賞精確的細緻處理，一睹各個角色的神態復現，更可與一眾機甲收藏愛好者交流並分享各自的珍藏。

買又得睇又得

今次展覽同時帶來高約2.1米的《機動警察》ROBO‐DOU英格倫 1號機雕像、高約1.8米的《心橋鏈結》神秘小機械人「小糰」雕像、高約1.2米的地隱俠、超級泰丹GX、以及終極旋風火鳥號等雕像重量坐鎮展區，讓機甲迷如同置身在機甲世界。同場亦會推出多款期間限定機甲玩具，當中包括DLX鋼鐵俠Mark 50（黑金版）、ROBO-DOU宇宙騎士（threezero版本金屬色版）、MDLX洛克人（展覽限定版）預售、Variable Action MINI魔動王超級地隱俠、超級水卷俠、超級風飄俠封套（展覽限定版）等，每款限量發售，機甲迷切勿錯過入手時機。 

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與粉絲近距離交流

展覽邀請到日本專業模型師及多元創作者Naoki、日本知名動畫監督及機械設計師河森正治、日本玩具評測創作者Wotafa、及機器模型人製作人田中先生出席分享及簽名會。

INfO:
機甲展2024 （香港）
日期：2024年3月30日（星期六）至4月23日（星期二）
時間：中午12時至晚上9時
地點：Amaz By Lokianno（銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地庫）

記者：傅承嘉

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