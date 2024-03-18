【交通意外】中環女子衝燈遭巴士撞頭　頭部重傷送院搶救

【過馬路／抄牌／行人／交通】行人亂過馬路或遭警方票控，可是警方雖高調執法，仍未能阻止意外，中環今日（18日）下午發生交通意外，疑涉及行人亂過馬路。

事發於今日（18日）下午4時12分，一名女子在中環環球大廈對出橫過馬路，期間被一輛巴士撞及頭部，頭部及腳部重傷倒地，一度昏迷，及後清醒，由消防及救護員送往瑪麗醫院搶救。

警今起全港執法打擊亂過馬路 中環多人被檢控

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路人亂過馬路可遭票控

警方上周四（14日）預告，即日起各區嚴厲執法，打擊行人違例過馬路、以及駕駛者違法行為等。

若市民胡亂過馬路，一經定罪，可被罰款2,000元。

打擊內容包括不小心駕駛；沒有讓斑馬線上的行人先行；超速駕駛；駕駛時手持手提電話；酒駕、藥駕和毒駕；及違反交通燈和標記等；亦會嚴打行人不遵守交通燈號亂過馬路，希望減低交通意外。

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攝影記者：林宇翔

記者：吳穎嵛