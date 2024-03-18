【錯切子宮】李偉振：料切片時出錯可能是事故肇因之一　病人組織表明不可接受

▲ (資料圖片)

博愛醫院一名59歲女病人的活組織樣本與另一名患癌的病人混集，醫院誤診她患子宮內膜癌，並在今年2月被切除全個子宮、兩邊輸卵管及卵巢，最終發現沒有癌症。

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，病理檢驗的程序中，會取出病人的組織作切片檢驗，以取得病理報告。李偉振表示，切片的時候需要很小心，程序是否跟隨指引，不應該有「亂了龍」的情況、另一個可能是如過往發生的事故，用了的樽以為沒有用過，令病人樣本出錯。

李偉振表示，醫務化驗師委員會如接獲投訴，就會判斷是否構成專業失責，包括不同程度的譴責、以及懲處，程序與醫委會類似。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，認為事故不可接受。他表示，2015年東區醫院的同類事故中，已就事故作出系統性建議，包括樣本及工具需要獨立儲存，要待今次根源事故分析委員會，才得出是否上次的建議不足。另外，亦要考慮醫護是否有跟足程序去做。如沒有跟足程序，就涉人為失誤。亦有考慮到是否樣本數目太多，即使明知亦為了節省時間而沒有做到。

院方表示，病理報告是檢驗的「黃金標準」。彭鴻昌表示，不質疑醫生於臨床上的判斷，不過事故再提醒醫護，檢驗亦有錯誤的機會，將病人臨床情況、以及化驗結果作整體判斷。彭亦表示，醫生亦應向病人解釋，以讓病人考慮做法，包括是否尋找第二醫療意見。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳展棋