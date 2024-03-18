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【電動車】房委會轄下時租泊車位實施車輛充電收費　每小時20元

社會 16:53 2024/03/18

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房委會轄下時租泊車位實施車輛充電收費，每小時20元。（資料圖片）

房委會商業樓宇小組委員會今日（18日）通過在房委會轄下停車場的時租泊車位實施電動車輛充電收費的安排。由4月1日上午10時起，電動車輛充電收費安排將適用於房委會轄下時租泊車位的中速充電器，收費為每小時20元。至於安裝在時租泊車位的標準充電器，房委會維持不就用電量另作收費。

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房委會將於4月1日開始就安裝於下列26個停車場時租泊車位的約100個中速充電器實施電動車輛充電收費：

  • 祥龍圍邨
  • 長青邨
  • 青富苑
  • 長沙灣邨
  • 象山邨
  • 菁田邨
  • 大本型
  • 海盈邨
  • 紅磡邨
  • 啟翔苑
  • 錦駿苑
  • 葵盛西邨
  • 梨木樹商場
  • 牛頭角下邨
  • 美田邨
  • 安基苑
  • 安達邨
  • 寶鄉邨
  • 石排灣邨
  • 水泉澳邨
  • 德朗邨
  • 和田邨
  • 欣田邨
  • 裕雅苑
  • 愉德苑
  • 雍明苑

電動車輛充電收費安排亦會適用於在其他現有停車場和新建公營房屋發展項目停車場的時租泊車位完成加裝並啓用的新增中速充電器。

截至去年12月底，房委會已為轄下大約90個停車場約600個時租私家車泊車位和約1,400個月租私家車泊車位提供電動車輛充電器。

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記者：黃穎津

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