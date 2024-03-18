【人事編制】議員質疑大灣區發展專員不值D6級　曾國衞：官場級別需對等

▲ 立法會政制事務委員會今日開會，討論保留粵港澳大灣區發展專員及助理專員兩個職位。（趙居逸攝）

立法會政制事務委員會今日召開會議，討論保留粵港澳大灣區發展專員及助理專員兩個職位。工聯會議員黃國表示，按照該職位現時的工作，D6（首長級薪級第六級）似乎不太值，「可能D3就差不多，副秘書長都是D3」希望專員可以定期向委員會匯報其工作，「讓我們知道D6是物有所值」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，官場級別需要對等，級別太低難以發揮作用。

黃國認為，「有為」才「有位」，D6職位的要求應該是更高，他以入境處處長、消防署署長為例，該兩個D6職位都管理9千至過萬人，「但大灣區專員的工作看起來不符合D6的要求」。他認為若要符合D6的職位，可以增加其職責，例如就全國政協、人大有關大灣區相關的提案建議，向立法會回覆跟進工作。

曾國衞回應稱，絕對同意需要物有所值，又指專員需要和很多廣東省部委、各灣區城市的市領導聯繫，最近專員亦到大與有關領導傾談合作事宜。而惠及灣區、香港的政策則要和中央部委作討論，「若然職位的級數不夠、資歷不夠、經驗不夠，很難進行相關工作。」他又稱，「相信大家明白，在官場上，始終都要有一個對等的情況。」

曾國衞續指，在港府內部亦如是，指如果級別太低，「好多時不夠力推相關工作。」他強調D6是合適，指每個部門性質不同，便有不同情況，「做政策的部門管得人未必很多，但亦有其重要性。」至於要求專員匯報工作，曾表示，將來可多讓大灣區專員來立法會匯報工作。

民建聯議員陳永光則關注當局會否為專員定下可量化的績效指標。曾國衞指有關工作難以量化，強調政府會實事求事。

設5年時限可保留彈性

選委界議員李浩然表明支持保留有關職位，但指大灣區發展是長遠工作，關注當局如何透過內部調配，讓該職位變為長期職位。曾國衞表示，港府未來5年對大灣區的推進力度、職位的工作模式，與過往大致一樣，但未來則可能有會變，因此5年能夠保留一定彈性。

李浩然亦關注配合專員及助理專員兩個職位外的崗位有多少人。大灣區發展專員陳潔玲表示，現時大灣區發展辦公室編制共有31人，包括4位首長級職員、新聞主任、政務主任、行政主任、司機等，部分職位是由政制及內地事務局的編制重整後撥入大灣區發展辦。

社福界議員狄志遠則表明不支持，他指明白現時官員工作較以往大，但指以現時的財政情況，政府讓社福界共度時艱，因此他希望當局亦能共度時艱，通過內部調配，在現有人手下，增加工作效能，以解決人手不足。

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記者：趙居逸