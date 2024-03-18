政府工丨13份政府筍工月薪20K至279K　海關請行政助理毋須經驗+不限學位

▲ 政府出13份筍工搶人才，月薪20K至279K，最遲4月初截止申請。

政府工一向被視為筍工，每次有新招聘都會吸引不少人才前去應徵。今個星期政府不少部門又發出招聘，全部人工月入2萬以上，TOPick為大家整理了13份政府筍工，其中海關以2萬8騁請行政助理更無需工作經驗，只要有學位即可申請！

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1.水務署 用戶服務督察

該職位工資為$24380起，入職條件需要持有香港其中一間理工大學、理工學院或香港專業教育學院、工業學院，以及科技學院所頒發的建築學或水務工程證書，或同等學歷。申請截止日期為四月二日。

水務署用戶服務督察

截止日期：02/04/2024

截止時間：23:59

詳情及網上申請【按此】

2.審計署 研究及發展主任

審計署研究及發展主任月薪為$65000，而學歷需求為持有香港任何一所大學頒發的榮譽學士學位，或同等學歷，另外也需具備至少三年有關工作經驗。申請截止日期為三月二十二日。

審計署研究及發展主任

截止日期：22/03/2024

截止時間：23:59

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3.特首政策組 高級研究員(金融)

該職位月薪為$107515，而學歷需求為持有由本港大學頒授的金融學、會計學或相關學科的碩士學位和學士學位，或具同等學歷，另外也需要在取得學位後，擁至少5年從事專注於國際商業分析、綠色金融、金融科技或宏觀經濟的公共政策研究的全職工作經驗。職位申請截止日期為三月二十七日。

特首政策組高級研究員(金融)

截止日期：27/03/2024

截止時間：18:00

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4.教育局 一級項目主任(普通話)(EDB/EI/137/24)

一級項目主任職位月薪為$60065，申請人需持有學士學位的學歷，以及最少6年行政的工作經驗。截止日期為三月二十八日。

教育局一級項目主任(普通話)(EDB/EI/137/24)

截止日期：28/03/2024

截止時間：23:59

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5.教育局 特殊教育分部項目主任(訓育及輔導)(EDB/GD/144/24)

教育局特殊教育分部項目主任(訓育及輔導)，月薪為$50045，申請人需持有本港頒授主修心理學或社會工作的學士學位，及至少4年兒童教育、訓育或輔導的工作經驗。

教育局特殊教育分部項目主任(訓育及輔導)(EDB/GD/144/24)

截止日期：25/03/2024

截止時間：18:00

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6.財政司司長辦公室 引進重點企業辦公室副主任

該職位月薪$219850，申請人需具備最少10年擔任高層行政及管理職位的經驗，及持有本港大學頒授的學士或深造學位。申請截止日期為四月三日。

財政司司長辦公室引進重點企業辦公室副主任

截止日期：03/04/2024

截止時間：18:00

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7.財政司司長辦公室 引進重點企業辦公室主任

該職位月薪為$279600，申請人最少需具備15年擔任高層行政及管理職位的經驗，以及持有本港大學頒授的學士或深造學位。申請截止日期為四月三日。

財政司司長辦公室引進重點企業辦公室主任

截止日期：03/04/2024

截止時間：18:00

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8.財政司司長辦公室 引進重點企業辦公室執行總裁

此職位月薪為$189150，申請人除了需持有本港大學頒授的學士或深造學位外，也需具備最少8年行政及管理職位的經驗。職位申請截止日期為四月三日。

財政司司長辦公室引進重點企業辦公室執行總裁

截止日期：03/04/2024

截止時間：18:00

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9.香港警務處 評審主任

香港警務處評審主任職位月薪為$82650，申請人需持有香港任何一所大學頒授的學士學位，尤以碩士學位為佳，另也需具備具備至少兩年全職工作經驗，在香港學術及職業資歷評審局監察的香港資歷架構課程評審程序及機制，或專上教育有關學術/職業界別的課程質素保證工作．此職位申請截止日期為三月二十八日。

香港警務處評審主任

截止日期：28/03/2024

截止時間： 23:59

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10.終審法院 司法助理

終審法院司法助理的月薪為$73882，申請人須持有法律學位，並考取二級甲等榮譽或以上成績，或同等學歷，以及取得法律專業證書。職位申請截止日期為四月八日。

終審法院司法助理

截止日期：08/04/2024

截止時間：18:00

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11.香港電台 二級工程師（製作事務部工程部）

香港電台二級工程師月薪為$52410起，申請人基本學歷條件為持有本港大學所頒發學位，以主修電子、電訊、電腦科學、資訊科技、系統工程或工程管理學為佳，或具備同等學歷。職位申請截止日期為三月二十七日。

香港電台二級工程師 （製作事務部工程部）

截止日期：27/03/2024

截止時間：18:00

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12.大學教育資助委員會秘書處高級研究主任

此職位月薪為$79930，申請人需持有本港頒授的學士學位，也需在取得學士學位後，有至少十年全職擔任行政及或管理職位的工作經驗。此職位申請截止日期為三月二十一日。

大學教育資助委員會秘書處高級研究主任

截止日期：21/03/2024

截止時間：23:59

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13.香港海關 行政助理（世界海關組織亞太區副主席秘書處）

香港海關行政助理月薪為$28459，申請人需持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷，申請截止日期為三月二十二日。

香港海關行政助理（世界海關組織亞太區副主席秘書處）

截止日期：22/03/2024

截止時間：23:59

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責任編輯：王明芳